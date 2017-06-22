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22 Haziran 2017 Perşembe 16:44

Çocukları vuran magandanın serbest bırakılması halkı isyan ettirdi

İftar vakti rast gele ateş ederek iki çocuğu yaralayan Erzurumlu magandanın serbest bırakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Çocukları vuran magandanın serbest bırakılması halkı isyan ettirdi
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Çocukları vuran magandanın serbest bırakılması halkı isyan ettirdi


Erzurum’da iftar saatine kısa bir süre kala canı sıkılınca havalı tüfeğiyle ateş açtığını iddia eden şahıs, iki kız çocuğunu vurdu. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olan çocukları vuran şahsın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına aileler ve mahalleli isyan etti. Zanlının, olaydan iki saat önce ‘ben polisim, sizi vururum’ diye çocukları tehdit ettiği iddia edildi.

Erzurum’da önceki gün iftar saatine kısa bir süre kala havalı tüfeği ile karşı apartmanlarının duvarındaki şişeye ateş açan 27 yaşındaki Ömer Faruk A., 4 yaşındaki Sümeyye B. ve 6 yaşındaki İkra K.’yi sırtından vurdu. Olay sonrası kaldırıldıkları hastanede ameliyata alınan çocuklar bugün taburcu edildi. Ömer Faruk A. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındıktan sonra kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Avcılık işi ile uğraşan Ömer Faruk A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması aile ve mahalleliyi isyan ettirdi.

6 yaşındaki İkra K., olay anını anlattı.

Olay anını anlatan İkra K. (6) "Ben arka bahçede arkam dönük oyun oynuyordum. Çocukların elinde çubuk vardı. Sonra birdenbire belim ağrımaya başladı. ‘Anne yürüyemiyorum’ diye bağırdım. Annem eve götürdü beni sonra hastaneye gittik beni ameliyata aldılar. İki gün orada kaldım. Ben onu tanımıyordum ama o beni vurduktan sonra tanıdım. Çok önceden çocuklar onun arabasına tekme atınca çocukları silahla kovalamış" dedi.

"Tutuklanması için çocuklarımızın ölmesi mi lazım?"

Baba Hüseyin K., olayın kasıtlı yapıldığını öne sürerek şunları söyledi:
"Annesi belinde kan görünce beni aramış. Biz önce çubuk yarası sandık, sonrasında atletindeki deliği görünce kurşun yarası olduğunu anladım. Aynı apartmandaki iki çocuk vuruluyor. Sanki yüzde yüz bilerek ve isteyerek yapılmış. Bu da kendine heyecan aramış. Bir iki saat öncesinde çocuklara ‘çıkın gidin buradan, sizi vururum’ diye tehdit etmiş. Serbest kalmış, biz adaletimize güveniyoruz. Tutuklanması için çocuklarımızın ölmesi mi lazım? Mahalle olduğu gibi tedirgin. Çocuğumuz sürekli ağlıyor psikolojisi bozuldu. Mutfağa ve arka tarafa gidemiyor. Hep annesini yanında istiyor bir şey olacak diye. Eğer saçma 3 milimetre daha aşağıya gelseymiş çocuğum felç geçirebilirmiş."

"Allah’ından bulsun"

Vurulan çocuklardan 4 yaşındaki Sümeyye B.’nin annesi Afife B. ise, adaletin yerini bulmasını istedi. Afife B. "Birden çocuğun ağlama sesini duydum. Ben hemen yalın ayak bahçeye koştum. Bir baktım ki çocuğumun sırtından kanlar akıyor. Hemen elimle kanı durdurmak için peçete bastırdım. Apar topar hastaneye kaldırdık çocuğumuzu hemen de ameliyata aldılar. O benim çocuğumu haşladı Allah’ından bulsun diyorum" dedi.

Ömer Murat A.’nın apartmanda sürekli taşkınlık çıkardığını ve son olarak çocukları tehdit ettiğini belirten mahalleli, "Çocuklar bahçede oynarken bu ‘ben polisim’ dedikten sonra çocuklara silah göstererek ‘sizi vururum’ diye tehdit etmiş. Sonra 4'üncü kattan resmen çocukları kuş gibi avlıyor, 3 gün sonra da serbest kalıyor. Bunun bir gereği yapılsın. Apartman sakinlerini baştan aşağı tehdit ediyormuş. Apartmanda halı yakmış, bir kadını da tehdit etmiş. Bir keresinde şerit çekmiş buradan içeriye geçmeyeceksiniz diye üstüne sigortaları indirmiş. Çocukları kasıtlı olarak vurduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"İftar saati canım sıkıldı, tüfeği görünce ateş edesim geldi"

Gözaltına alındıktan sonra ifadesinde canının sıkıldığı için böyle bir şey yaptığını söyleyen Ömer Murat A.’nın, "İftar saati canım sıkıldı tüfeği görünce ateş edesim geldi. Duvarın üstünde kola şişesi duruyordu, havalı tüfekle bir el ateş ettim vuramadım sonra bir el daha ataş ettim şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben çocuklara ateş etmedim. Benim avcılık belgem zaten var silah da benim üzerime kayıtlı" dediği öğrenildi.

 
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