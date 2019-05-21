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Çocukların kavgasında döner bıçakları kullanıldı

Henüz lise çağında çocuklar, bellerinden çıkardıkları döner bıçaklarıyla para uğruna halk pazarında biribirine girdi..

Çocukların kavgasında döner bıçakları kullanıldı

Henüz lise çağında çocuklar, bellerinden çıkardıkları döner bıçaklarıyla para uğruna halk pazarında biribirine girdi..

21 Mayıs 2019 Salı 10:09
Çocukların kavgasında döner bıçakları kullanıldı

Çocukların kavgasında döner bıçakları kullanıldı


Ellerinde palalar, kuru sıkıdan bozma silahlar ve bıçaklar, halk pazarı otoparkı içinde yolunu kestikleri bir çocuğa saldıranlar, talihsiz genci yaralayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından polis saldırganları yakalarken, üstlerinden çıkan suç aletleri görenleri dehşete düşürdü.

Akıllara durgunluk veren Kütahya'da meydana geldi. E.Y. adlı çocuk, halk pazarı otoparkında kendisinden para isteyen yaşıtı S.Y. ve A.C.E.'ye belinden çıkardığı döner bıçağı ile saldırdı. Olayda el ve kollarından yaralanan A.C.E. hastaneye kaldırıldı. Kaçan E.Y. ve S.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı..


Kütahya'da E.Y., halk pazarı otoparkında kendisinden para isteyen yaşıtı S.Y. ve A.C.E'ye belinden çıkardığı döner bıçağı ile saldırdı.

Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi'ndeki halk pazarı otoparkından geçen E.Y., kendisinden para isteyen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., otopark içerisinde E.Y.'ye yumruk atınca tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada  E.Y. belinden döner bıçağını çıkarırken, S.Y. olay yerinden kaçtı. E.Y. ise A.C.E.'ye saldırarak döner bıçağıyla yaraladı. Yere düşen yaşıtına saldırmayı sürdüren E.Y. daha sonra olay yerinden kaçtı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi otopark içerisinde yapılan A.C.E., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralanan A.C.E.'nin el ve kollarında derin kesikler olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E.Y.'yi kısa sürede döner bıçağı ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. E.Y.'nin yolunu keserek para istediği öne sürülen S.Y.'de polis ekipleri tarafından üzerinde bıçak ve kuru sıkı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

İki şüpheli de ifadeleri için Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde E.Y.'nin belinden çıkardığı döner bıçağı ile yaşıtlarına saldırdığı görüldü. Soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
KütahyaHalk Pazarı
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