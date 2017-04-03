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03 Nisan 2017 Pazartesi 09:48

Çorlu'da gelin ile kayınpederi öldürüldü

Çorlu'da gelin ile kayınpederi yaşadıkları evde tüfekle vurularak öldürüldü. Polis cinayetin nedenini ve katil zanlısını araştırıyor.

Çorlu'da gelin ile kayınpederi öldürüldü
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Çorlu'da gelin ile kayınpederi öldürüldü

Tekirdağ'a bağlı çorlu ilçesi güne korkunç bir cinayetle uyandı. Genç gelin Yaşariye Gerçik ile kayınpederi Hüseyin Gercik tüfekle vurularak katledildi.
Çorlu Haberleri
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tüfekle vurulan kayınpeder ile gelini hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katından tüfek sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, Hüseyin Gerçik (50) ile gelini Yaşariye Gerçik'i (26) tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.


 
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