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18 Aralık 2016 Pazar 09:25

Çorlu'da trafik kazası, 2 ölü var

Çorlu'da trafik kazası, 2 ölü var
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Çorlu'da trafik kazası, 2 ölü var



Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde kavşaktan ana yola kontrolsüz çıkış yapan Eray Şen yönetimindeki otomobil, yoldan geçen Müfit Avcı yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Eray Şen ve Engin Salman öldü.

Kaza, dün gece İstanbul yolu Askeri Havaalanı kavşağında meydana geldi. Kavşaktan ana yola kontrolsüz çıkış yapan Eray Şen yönetimindeki 59 FZ 081 plakalı otomobil, o sırada yoldan geçen Müfit Avcı yönetimindeki 34 Z 9733 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eray Şen, araçta yolcu olarak bulunan Engin Salman, diğer sürücü Müfit Avcı ve Bircan Çıtlak yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan aynı otomobilde bulunan Eray Şen ile Engin Salman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

 
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Çorluda Trafik Kazası
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