Çorlu'da trafik kazası, 2 ölü var

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde kavşaktan ana yola kontrolsüz çıkış yapanyönetimindeki otomobil, yoldan geçenyönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazadaveöldü.Kaza, dün gece İstanbul yolu Askeri Havaalanı kavşağında meydana geldi. Kavşaktan ana yola kontrolsüz çıkış yapan Eray Şen yönetimindeki 59 FZ 081 plakalı otomobil, o sırada yoldan geçen Müfit Avcı yönetimindeki 34 Z 9733 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eray Şen, araçta yolcu olarak bulunan Engin Salman, diğer sürücüveyaralandı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan aynı otomobilde bulunan Eray Şen ile Engin Salman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.