Çorum Alaca'da cinayet; Bayramlaşmak için buluştu, iki kişiyi öldürdü

Çorum'un Alaca İlçesi'nde bayramlaşmak üzere bir araya gelip, otomobilde sohbet eden İsmet Yıldız ile Salih Çetinkaya, tartıştıkları Kahraman Koca tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.Olay, bu akşam saatlerinde Alaca İlçesi Denizhan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. 61 yaşındaki İsmet Yıldız ile 60 yaşındaki Salih Çetinkaya, bayramlaşmak üzere buluşup, park halindeki otomobilde sohbet etmeye başladı. Bu sırada ikilinin husumetli olduğu 70 yaşındaki Kahraman Koca yanlarına geldi. Burada Yıldız ve Çetinkaya ile Koca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kahraman Koca, yanındaki tabancasını çekip, Yıldız ve Çetinkaya'ya ateş etti. Salih Çetinkaya araç içerisinde, İsmet Yıldız da kaçmaya çalışırken kaldırım üzerinde vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.Yıldız ve Çetinkaya'nin cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Polis, daha önce silahla adam yaralama suçundan sabıkalı olan Kahraman Koca'yı yakalamak için çalışma başlattı.