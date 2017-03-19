Çorum’un Mecitözü İlçesi'nde 68 yaşındaki Satı Doğan ve eşi 78 yaşındaki Nazim Doğan, evlerinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum Mecitözü'nde yaşlı çift evlerinde ölün bulundu

Olay Çorum'un Mecitözü İlçesi'nde bulunan Doğum Mahallesi'nde dün meydana geldi. Bir süredirveçiftinden haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının açılmamasın üzerine yakınları kapıyı kırarak eve girdi. Karı-kocanın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde karı-kocanın öldüğünü belirleyip, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.Polisin evde yaptığı incelemenin ardından cesetleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.