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02 Temmuz 2017 Pazar 09:17

Çorumda kadınlara pompalı tüfekli pusu

Çorum’da  evlerine giden 2'si kadın 3 kişi, uğradıkları pompalı tüfekli saldırı sonucu yaralandı. 

Çorumda kadınlara pompalı tüfekli pusu
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Çorumda kadınlara pompalı tüfekli pusu

Çorum’da  evlerine giden 2'si kadın 3 kişi, uğradıkları pompalı tüfekli saldırı sonucu yaralandı. 
Olay, dün gece Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine gitmek üzere yürüyen 33 yaşındaki Aziz D., 24 yaşındaki Gamze D., ve 20 yaşındaki Gurbet M., kendilerine yaklaşan bir otomobilden üzerlerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ayaklarından yaralandı. Ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
 
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