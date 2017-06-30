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30 Haziran 2017 Cuma 08:58

Cübbeli Ahmet Hoca'nın avukatı FETÖ'den aranıyor

Karagümrük Çetesi davası nedeniyle cezaevinde yatan Cübbeli Ahmet Hoca'nın avukatı FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı çıkarıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın avukatı FETÖ'den aranıyor
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Cübbeli Ahmet Hoca'nın avukatı FETÖ'den aranıyor


Kamuoyu'nda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir dönem avukatlığını yapan Fatih Oğuz, FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıktı. Telefonunda örgütün haberleşme programı Bylock bulunduğu iddia edilen Fatih Oğuz'un yurt dışına kaçtığı biliniyor. FETÖ’den tutuklanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz’un oğlu olan ve Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün avukatı Fatih Oğuz aranıyor


Karagümrük Çetesi soruşturmasından 2011 yılında tutuklanan ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’yü o dönem savunan avukatı Fatih Oğuz’un FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. FETÖ’den tutuklanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz’un oğlu olan avukat Fatih Oğuz yurtdışına kaçtı. FETÖ/PDY’nin kendisine kumpas kurduğu soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Ahmet Mahmut Ünlü, Oğuz’un telefonuna ByLock uygulamasını, 15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’ün, “Benimle görüşeceksen bu program üzerinden görüşelim” diyerek yüklediğini Oğuz’un kendisine anlattığını belirtti.

Gazete Habertürk'te bugün Hayati Arıgan imzasıyla yayınlanan habere göre Ünlü ayrıca, daha sonra Adil Öksüz olduğunu öğrendiği kişinin kendisini cezaevinde ziyarete geldiğini de ifadesinde anlattı.
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