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22 Mart 2017 Çarşamba 23:16

Çukurca'da üs bölgesine saldırı, 1 şehit 3 yaralı var

Hakkari Çukurca'da üs bölgesine roket atarlar ve ağır silahlarla saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verildi. 1 asker şehit

Çukurca'da üs bölgesine saldırı, 1 şehit 3 yaralı var
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Çukurca'da üs bölgesine saldırı, 1 şehit 3 yaralı var

PKK'lı teröristler Çukurca Gerki Tepe Üs bölgesine ağır silahlarla ve roketatarlarla saldırı düzenledi. Saldırı sırasında çıkan çatışmada 1 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı. Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı, çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarının roketatarlı saldırısında bir asker şehit düştü, 3 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gerki Tepe Üs Bölgesi'ne sisli havadan yararlanarak sızmaya çalışan teröristler, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı.

Üs bölgesindeki askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
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