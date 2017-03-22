Çukurca'da üs bölgesine saldırı, 1 şehit 3 yaralı var

PKK'lı teröristler Çukurca Gerki Tepe Üs bölgesine ağır silahlarla ve roketatarlarla saldırı düzenledi. Saldırı sırasında çıkan çatışmada 1 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı. Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristler, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı, çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandıHakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarının roketatarlı saldırısında bir asker şehit düştü, 3 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gerki Tepe Üs Bölgesi'ne sisli havadan yararlanarak sızmaya çalışan teröristler, kendilerini fark eden askerlere roketatarla saldırdı.Üs bölgesindeki askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.