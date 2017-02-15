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15 Şubat 2017 Çarşamba 18:38

Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri tutuklandı

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri tutuklandı
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Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri tutuklandı
   Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
   Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
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Cumhurbaşkanlığı Eski BaşyaveriBekir Furkan Özdaban
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