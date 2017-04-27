Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde FETÖ Temizliği

Emniyet'te dün başlayan son FETÖ operasyonu kapsamında, açığa alınanlar arasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli 2'si emniyet müdürü 19 polisin olması dikkat çekti.250 bin kişilik Emniyet camiası dün gece büyük FETÖ operasyonu ile sarsıldı.Teşkilatta çeşitli birimlerde görev yapan 9 bin 103 personel FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındı. Listede Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’ndan 2’si Emniyet Müdürü biri Emniyet Amiri 6’sı komiser ve komiser yardımcısı, diğerleri polis memuru olmak üzere 19 toplam kişinin olması dikkat çekti. Operasyon kulislerde “Ak Saray’da FETÖ temizliği” olarak yorumlandı.Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin yakın korumaları ve güvenliklerini sağlamaktan sorumlu. Bu dairede görevli personel, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, konutu ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin çevresinin güvenliğini sağlamakla görevli. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personeli, Cumhurbaşkanının makam ve çalışma odalarının içi ve bitişik çevresinde de 24 saat boyunca güvenlik hizmeti vermekten de sorumlu.Bir diğer dikkat çekici nokta ise, yine kritik birimlerden TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndan ise 2'si rütbeli toplam 36 polisin açığa alınması oldu.Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'ndan açığa alınan emniyet mensupları şunlar:-İbrahim Kaya (3.sınıf emniyet müdürü)-Mehmet Çiftçi (4.sınıf emniyet müdürü)-Burak Kayar (Emniyet amiri)-Mehmet Bacaksız (Komiser)-Halil İbrahim Çubuk (Komiser yardımcısı)-Ali Eyüp (Komiser yardımcısı)-Ergün Bozok (Komiser yardımcısı)-İbrahim Ceylan (Komiser yardımcısı)-Kenan Koç (Komiser yardımcısı)-Tunahan Soylu ( Polis memuru)-Didem Ceylan (Polis memuru)-Hakan Sarıkaya (Polis memuru)-Fatih Özkaya (Polis memuru)-Sinan Şahbudak (Polis mmemuru)-Sinan Çezik (Polis memuru)-Emrah Apaydın (Polis memuru)-Şahin Ağkoç (Polis memuru)-Ali Çiğdemtepe (Polis memuru)-Orhan Çetinkaya (Polis memuru)