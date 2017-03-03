Cumhuriyet gazetesi önünde duyulan silah sesleri panik yarattı.Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Arif Kızılyalın, sosyal medya hesabında gazetenin İstanbul Şişli'de bulunan binasının önünde silah seslerinin duyulduğu yazdı. Kızılyalın şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyet yine hedefte az önce gazetenin önünde birileri havaya (?) ateş açtı. 9 mm mermi çekirdeği Cumhuriyet Gazetesi'nin karşı duvarına 2 el ateş edildi.
Cumhuriyet Gazetesi önünde silah sesleri
Cumhuriyet gazetesi önünde duyulan silah sesleri panik yarattı
Cumhuriyet gazetesi önünde duyulan silah sesleri panik yarattı.Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Arif Kızılyalın, sosyal medya hesabında gazetenin İstanbul Şişli'de bulunan binasının önünde silah seslerinin duyulduğu yazdı. Kızılyalın şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyet yine hedefte az önce gazetenin önünde birileri havaya (?) ateş açtı. 9 mm mermi çekirdeği Cumhuriyet Gazetesi'nin karşı duvarına 2 el ateş edildi.