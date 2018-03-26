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Dalgıçlar kanalizasyonda bomba aradı

Nevruz kutlaması öncesi terör örgütlerinin katliam saldırısı ihtimali üzerine kanalizasyon hatlarında bomba araması yaptığı ortaya çıktı.

Dalgıçlar kanalizasyonda bomba aradı

Nevruz kutlaması öncesi terör örgütlerinin katliam saldırısı ihtimali üzerine kanalizasyon hatlarında bomba araması yaptığı ortaya çıktı.

26 Mart 2018 Pazartesi 11:59
Dalgıçlar kanalizasyonda bomba aradı

Dalgıçlar kanalizasyonda bomba aradı


Dalgıç polis ekipleri, Diyarbakır Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz meydanında, Nevruz kutlaması öncesi terör örgütlerinin katliam saldırısı ihtimali üzerine kanalizasyon hatlarında bomba araması yaptığı ortaya çıktı.

Terör örgütlerinin bombalı saldırılar düzenleyerek halkı tahrik etmek için fırsat kolladığı Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerinde, polis ekipleri teyakkuzda. Geçmiş yıllarda Nevruz Bayramı kutlamalarında sık sık provakatif eylemlere imza atan PKK ve DEAŞ'lı teröristlerin yeni bir saldırı ihtimali öncesi dalgıç polis timleri toplanma alanlarında kanalizasyon sisteminde bomba araması yaptı.

Diyarbakır'da, HDP ile DBP'nin organize ettiği 21 Mart nevruz kutlaması onbinlerce kişinin katılımı ile sorunsuz geçerken, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin kutlamadan önce kutlamanın yapıldığı Nevruz Parkı'nın altından geçen kanalizyasyonlarda yaptığı patlayıcı aramasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda 21 Mart'ta HDP ile DBP'nin organizyasyonu ile gerçekleşen nevruz kutlamaları sorunsuz geçerken, kutlama öncesi 7 bin güvenlik görevlisi ile polisin aldığı önlemlere ait görüntüler ortaya çıktı. Nevruz alanı çevresinde her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yaklaşık 5 kilometrelik bariyer ören polisin, 135 bin metrekarelik alanın altından geçen kanalizyasyon hatlarında da saatler süren patlayıcı araması yaptığı ortaya çıktı.

DALGIÇ POLİSLER KANALİZASYONLARA İNDİ

Edinilen bilgilere göre; kutlamaların yapıldığı 21 Mart nevruz sabahı saat 06.00'da kutlama alının altından geçen kanalizyasyon şebekesine inen Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç polis ekiplerinin de kanalizyasyonda patlayıcı araması yaptığı belirtildi. Deniz ve iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletlerine ulaşmaya yönelik eğitim alan dalgıç polisler, Nevruz alanının kanalizasyonuna inerek saatlerce bomba  araması yaptı. Metal detektör, bomba ve mayın köpeklerinin de kullanıldığı arama faaliyetlerinde 2 gruba ayrılan dalgıç polislerin aramalarında çevredeki inşaatlarda incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

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