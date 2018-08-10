Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
96387
ALTIN
231.134
DOLAR
5.9146
STERLİN
7.5503
EURO
6.7878
Avcı "Oyun olarak rakipten daha şanslıyız"
Avcı "Oyun olarak rakipten daha...
Güneş: ‘Kazanmak güzel’
Güneş: ‘Kazanmak güzel’
Beşiktaş 1- LASK LINZ 0
Beşiktaş 1- LASK LINZ 0
Medipol Başakşehir 0-Burnley 0
Medipol Başakşehir 0-Burnley 0
Milli Atlet Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu  
Milli Atlet Ramil Guliyev Avrupa...

Damat cezaevine, gelin baba evine gitti

Bursa'da hakkında uyuşturucu satmaktan hapis cezası bulunan genç, kına gecesi gelinin yanından alınarak cezaevine gönderildi. Gelin ise göz yaşlarına boğuldu.

Damat cezaevine, gelin baba evine gitti

Bursa'da hakkında uyuşturucu satmaktan hapis cezası bulunan genç, kına gecesi gelinin yanından alınarak cezaevine gönderildi. Gelin ise göz yaşlarına boğuldu.

10 Ağustos 2018 Cuma 04:33
Damat cezaevine, gelin baba evine gitti

Damat cezaevine, gelin baba evine gitti


Bursa'da hakkında uyuşturucu satmaktan hapis cezası bulunan genç, kına gecesi gelinin yanından alınarak cezaevine gönderildi. Gelin ise göz yaşlarına boğuldu.


Uyuşturucu satıcılığından hakkında 5 yıl hapis cezazı bulunan gencin düğün konvoyunda gözaltına alınması ortalığı karıştırdı. Bursa'da çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yunus Yavuz kınası için gelini almaya giderken aracı polis tarafından durduruldu. Düğünü olduğunu söyleyen damat hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Kına için toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye akın etti.

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan Yavuz'a daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu suçla ilgili açılan soruşturma kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan damat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan damat düğün yapacağını ve kına için girdiği konvoydan alındığını ifade ederek düğününü yapmak için izin istedi. Yavuz’un bu isteğini reddeden hakim sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çıkışta ailesi ile vedalaşan damat gözyaşları içerisinde geline sarıldı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan damat Yavuz, çıkışta gazetecilere 'Hiçbir şey yarım kalmadı. Her şey 10 gün sonra kaldığı yerden devam edecek' dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüp Bebek Merkezi'nde milyon dolarlık vurgun
Tüp Bebek Merkezi'nde milyon dolarlık vurgun
Taksici esnafı değil, gasp çetesi; Japon kadın turisti soymuşlar
Taksici esnafı değil, gasp çetesi; Japon kadın turisti soymuşlar
Kayseri'de seri katil dehşeti; 7 kişiyi öldürmüştü
Kayseri'de seri katil dehşeti; 7 kişiyi öldürmüştü
Seren Aydın'ın sır dolu ölümü: 6. kattan düştü
Seren Aydın'ın sır dolu ölümü: 6. kattan düştü
Eşiyle hatıra fotoğraf çektiren adam, magandaların saldırısına uğradı
Eşiyle hatıra fotoğraf çektiren adam, magandaların saldırısına uğradı
Gladyatör miğferi tarihi eser kaçakçılarında çıktı
Gladyatör miğferi tarihi eser kaçakçılarında çıktı
Pempe Panter Ayşe, uzun sarı saçlı polise aldanmış
Pempe Panter Ayşe, uzun sarı saçlı polise aldanmış
Hırsızlar kanser hastalarının umudunu çaldı 
Hırsızlar kanser hastalarının umudunu çaldı 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim