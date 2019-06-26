Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94831
ALTIN
262.430
DOLAR
5.7673
STERLİN
7.3285
EURO
6.5659

Dansöze para takan eşini bıçaklayan kadına 'Ağır tahrik' indirimi

Gittiği bir restoranda dansöze para takan eşini bıçaklayan kadına verilen 15 yıl hapis cezası 'Ağır tahrik' unsuru gerekçesiyle 3.5 yıla indirildi..

Dansöze para takan eşini bıçaklayan kadına 'Ağır tahrik' indirimi

Gittiği bir restoranda dansöze para takan eşini bıçaklayan kadına verilen 15 yıl hapis cezası 'Ağır tahrik' unsuru gerekçesiyle 3.5 yıla indirildi..

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:18
Dansöze para takan eşini bıçaklayan kadına 'Ağır tahrik' indirimi

Dansöze para takan eşini bıçaklayan kadına 'Ağır tahrik' indirimi



Kocasının alkollü bir restoranda dansöze para takttığını, şampanya patlattığını duyan kadının, olayın geçtiği mekana gelerek eşini meyve bıçağı ile yaralamıştı. Olayın ardından verilen hapis cezasına ise ağır tahrik indirimi uygulandı. Bolu'da, restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığı gerekçesiyle 3 çocuğunun babası, boşandığı eşi Fuat Cenikli'yi (38) meyve bıçağıyla ağır yaraladığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Rukiye Çetin, suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PARA TAKIP ŞAMPANYA PATLATTI

Olay, geçen yılın Ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolundaki bir restoranda meydana geldi. Rukiye Çetin (35), boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Çetin, eşini meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat Cenikli, bir süre yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Çetin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Fuat Cenikli, olay sonrası eşinden şikayetçi olmayıp, kıskandırmak için dansözlere para taktığını söyledi. Olaydan sonra çiftin arasında süren boşanma davası da sonuçlanarak, taraflar boşandı. Rukiye Çetin hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Rukiye Çetin 27 Şubat'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Tutuksuz sanık Rukiye Çetin, karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı.

DANSÖZE PARA TAKMAK 'AĞIR TAHRİK' SAYILDI

Duruşmada son sözleri sorulan Çetin, suçlamaları reddederek yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu ve eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediği ve öldürme kastı bulunmadığına kanaat getirdiği sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.

İLK EŞİNİ DE BIÇAKLAMIŞ

Rukiye Çetin'in ilk eşini de bıçaklaması ve Fuat Cenikli'yi de başka bir olayda yumruklayarak dövmesi nedeniyle daha önce aldığı 4 yıl hapis cezasının ertelendiği, aynı suçu işlediğinden dolayı infazının yandığı tespit edildi. Dosya Ankara İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi kararı onarsa veya cezayı az bulursa Rukiye Çetin cezaevine girecek.

İğrenç şantaj, polisi bile şaşkına çevirdi
İğrenç şantaj, polisi bile şaşkına çevirdi
Dansözün katil zanlısı, erkek arkadaşı çıktı
Dansözün katil zanlısı, erkek arkadaşı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Dansöze ParaşampanyaBoluSon Dakika Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zengin kadınları dolandıran 16 kişilik çete yakalandı
Zengin kadınları dolandıran 16 kişilik çete yakalandı
Kadın polisleri taciz eden magandalar yakalandı
Kadın polisleri taciz eden magandalar yakalandı
Tanker patladı | Facianın eşiğinden dönüldü, 
Tanker patladı | Facianın eşiğinden dönüldü, 
Norveç'li PKK destekçisi Bingöl'de yakalandı...
Norveç'li PKK destekçisi Bingöl'de yakalandı...
Çocukların oyununa kızan maganda mahalleyi karıştırdı
Çocukların oyununa kızan maganda mahalleyi karıştırdı
Kız isteme töreninde maganda katliamı 3 ölü
Kız isteme töreninde maganda katliamı 3 ölü
Kıskançlık yüzünden eski eşi ve baldızını katletti 
Kıskançlık yüzünden eski eşi ve baldızını katletti 
Savunmasız 23 kaplumbağayı tek tek öldürmüşler
Savunmasız 23 kaplumbağayı tek tek öldürmüşler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort