Dayak görüntülerini internette yayan üniversiteli kıza kötü haber



Trabzon'da 11 ay önce sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencileri Hasibe H. (25) ve Mihriban Y.'nin (25) 'kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çaptırıldığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, olaya ilişkin video görüntülerini çeken ve sosyal medyadan paylaşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hukuk Fakültesi öğrencisi Nurçin Ç. (19) hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Davada beraat eden Nurçin Ç. hakkında yeniden soruşturma başlatıldı. Ayrıca, daha önce üniversite tarafından 6 ay uzaklaştırma cezası alan sanık öğrencilerin aldıkları ceza sonrası yeniden okuldan uzaklaştırılacakları öğrenildi.

Olay, Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde geçen Şubat ayında meydana geldi. KTÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.; Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi kendi evlerine çağırdı. Üç arkadaşla evlerine gittikleri öğrenciler arasında çıkan tartışma giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DAVA AÇILDI

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR AÇIKLANDI

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti, Hasibe H. ile Mihriban Y.'ye 'Kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi. Sanık Nurçin Ç. ile Esra K. ve Kübra T. hakkında ise beraat kararı verildi. Hasibe H. ile Mihriban Y.'nin hapis cezasına Yargıtay'a itirazda bulunacakları öğrenildi. Yargıtay'ın cezayı onaması halinde 2 üniversiteli tutuklanacak.

Mahkeme heyeti, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Hukuk Fakültesi öğrencisi Nurçin Ç. hakkında da 'mağdurların özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa ettiği' gerekçesiyle TCK 134 maddesi uyarınca Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen savcılık, tutuksuz yargılan Nurçin Ç. hakkında yeniden soruşturma başlattı.

ŞARTLI TAHLİYLE CEZA DÜŞECEK

Üniversiteliler tarafından dövülen kızların avukatı İsmail Kaynar, olay anını videoya alarak bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Nurçin Ç. hakkında müvekkillerinin de yeniden şikâyette bulunacağını söyledi. Kararı değerlendiren avukat Kaynar, "Bu cezada koşullu salıverme süresi var. Yani şartlı tahliye. Şartlı tahliye çıkartıldığı takdirde bu verilen 10 yıllık cezanın yatarı 6 yıl 8 ay 3 gündür. Tabii bunun Yargıtay süreci var" dedi.

YENİDEN UZAKLAŞTIRLACAKLAR

KTÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Nurçin Ç., Mimarlık Fakültesi öğrencisi Hasibe H. ve Mühendislik Fakültesi öğrencisi Mihriban Y., olay sonrası üniversite tarafından disiplin cezasına çarptırılarak 6 ay okuldan uzaklaştırılmış, bu ceza daha sonra 1 aya düşürülmüştü. Mahkemece verilen kararın ardından sanık öğrencilerin, üniversite tarafından yeniden disiplin cezasına çarptırılacağı öğrenildi. Kararın üniversiteye ulaşmasıyla, sanık öğrencilerin disiplin cezasıyla yeniden 4 yarıyıl daha okullarından uzaklaştırılması bekleniyor. Kararın onanması halinde tutuklanacak olan sanık öğrenciler, bu cezalarını tamamlaması sonrası okullarına kaldıkları yerden devam edecek.

ANNE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme heyetince 10 yıl hapis cezasına çarptırılan üniversite son sınıf öğrencisi Hasibe H.'nin annesi Emine H. kararı ağır bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu hak edilir bir şey değil. Benim çocuğuma 10 yıl hapis cezası verildi. Kızımın bu cezayla belki hayatı kararacak. Burada haneye tecavüz var, nefsi müdafa var. Ayrıca ağır tahrik içerikli hakaretler var. Bunların hepsi görmezden gelindi. Yaptıklarının doğru bir şey olduğunu demiyorum. Bu olayın bir geçmişi söz konusu. Kızım ağır tahrik edilip, dövülüyor. Bunlar nasıl görmezden gelinir? Bu cezaya sonuna kadar itiraz edeceğim. Tüm hukuk yollarına başvuracağım. Böyle bir cezayı ben kabul etmiyorum, reddediyorum."