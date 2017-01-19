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19 Ocak 2017 Perşembe 04:39

Dayakçı koca internette 'İz bırakmadan kadın dövmeyi' araştırmış

Kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin, internetten iz bırakmadan dayak atmanın yolarını aradığı ortaya çıktı. İzmir'de yapılan araştırmada şiddet mağdurları yaşadıkları dramı anlattı

Dayakçı koca internette 'İz bırakmadan kadın dövmeyi' araştırmış
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Dayakçı koca internette 'İz bırakmadan kadın dövmeyi' araştırmış

Türkiye'nin kanayan yarası, kadına yönelik şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor. Eşine çocuklarına şiddet uygulayan erkeklerin başvurduğu yöntemler ise dudak uçuklatan cinsten. Eşine dayak atan bir kocanın ise internetten "iz bırakmadan nasıl dövülür" diye arama yaptığı ortaya çıktı. Google'da yaptıkları aramalarla eşlerine, sevgililerine "İz bırakmadan" şiddet uygulayan cani ruhlu saldırganların küfür ve kaba sözleri de kayıtlara girdi. İzmir Barosu bünyesinde kurulan Kadın Hakları Merkezi merkezine yapılan başvurularda şiddet mağduru kadınların yaşadığı acı dolu sözleri, okuyanların yüreklerini burkuyor.


SADECE İZMİR'DE 328 KADIN BAŞVURDU

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle İzmir Barosu’na başvuran kadınların sayısı 700’e ulaştı. Bir kadının ifadesinde, kocasının kendisine “İnternetten araştırdım, vurduğumda nerenin iz bırakmayacağını gayet iyi biliyorum” dediği yer aldı

Türkiye ’de geçen yıl 328 kadın çeşitli gerekçelerle eşi, sevgilisi veya yakınları tarafından öldürüldü. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne “Eşimden şiddet görüyorum” diyerek başvuruda bulunan kadın sayısı ise 700’e ulaştı. Mağdur kadınlara ücretsiz destek sağlayan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, erkeklerin şiddet gerekçelerini ve yöntemlerini listeledi. 20 yıllık evli R.E., şikâyetinde “Yıllardır sürekli küfrediyor. Buzdolabında kendi yiyeceklerini ayırdı. Üzerine ‘Benim yemeğim’ diye yazıyor” dedi. 5 yıllık evli ve 1 çocuk annesi R.A. ise yaşadığı şiddeti “Dayak atmasının dışında beni aç bırakıyor. Yemek yememem için buzdolabını zincirle sararak kilitledi” diye anlattı.

‘KIZIMIN SAÇINI USTURAYLA KAZIDI’

Eşinden devamlı dayak yiyen 2 çocuk annesi A.C. de “En son 2 kızımla beni eve kilitledi. 8 yaşındaki kızımın, sokakta erkek çocuklarla oynuyor diye ustura ile saçlarını kazıdı. Kızım bunalımda ve tedavi görüyor” diye konuştu. Kadının başörtüsü takması da dekolte giyinmesi de şiddete gerekçe gösteriliyor. 30 yaşındaki D.D., “Beni zorla tesettüre soktu, başımı bağladım. 12 yaşından büyük erkek çocuklarıyla tokalaşmam yasak. Eve hiçbir erkeğin eşiyle dahi girmesi yasaktı” ifadesini kullandı. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi sorumlusu Avukat Nuriye Kadan, “Kadınların bazıları maruz kaldığı psikolojik ve ekonomik şiddetin farkında bile değiller. Son zamanlarda basında da yer aldığı gibi kadınlara, çocuklara saldırı haberleri ile karşılaşmaktayız. Kadının özgür, eşit yurttaşlar olarak kamusal alana girmesi engellendiği gibi hizmet alması da tecavüz ve saldırı olayları ile engellenmek istenmektedir” diye konuştu.

ŞİDDET GÖREN KADINLARIN DİKKAT ÇEKEN DİĞER İFADELERİ ŞÖYLE:

- Beni kıskanıyor. Giderken perdeleri iğneliyor, döndüğünde iğne izlerini kontrol ediyor. Açıldığını fark ederse dayak atıyor.

- 22 yıllık evliyim. Eşim alkolik ve sürekli dövüyor. “İnternetten araştırdım, vurduğumda nerenin iz bırakmayacağını gayet iyi biliyorum” diyor.

- 24 yaşındayım ve severek evlendim. Beni beğenmiyor. “Sen kadın mısın? Git, bebek gibi kadınlar var, onlar gelsin” diyor.

- Benimle zorla cinsel ilişkiye giriyor. “Kimse karışamaz, tecavüz de ederim, her şeyi yaparım. Sen benimsin” diyor. Her dayağın ardından bana tecavüz ediyor.

- Bana şiddet uyguladığı için boşanmak istiyordum. Beni, “Boşanırsan yüzüne asit dökerim” diye tehdit ediyor.
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