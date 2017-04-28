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28 Nisan 2017 Cuma 07:21

Define umudu toprağın altında bitti; Busa'da dinamitli define faciası

Define bulmak umuduyla kazdığı çukurda dinamit patlatan Ali Ç göçük altında kaldı. Oğlu Erdoğan Ç'nin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan adam hayatını kaybetti

Define umudu toprağın altında bitti; Busa'da dinamitli define faciası
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Define umudu toprağın altında bitti; Busa'da dinamitli define faciası


Bursa'da define aramak için oğluyla birlikte tünel kazan bir kişi göçük altında kalarak can verdi. Edinilen bilgiye göre olay gece 01.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.
Ormanlık alanda kaçak kazı yaparak tünel açan Ali Ç.(57) ve toprağın çökmesiyle göçük altında kaldı. Ali Ç.'ye yardım etmek için orada bulunan Erdoğan Ç.(27) babasının göçük altında kaldığının görünce 112'yi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri Ali Ç.'nin göçük altından kurtarılması için çalışmalara başladı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmalarının sonucu göçük altından çıkarılan Ç.'ye ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı fakat yapılan müdahaleye rağmen bir sonuç alınamadı ve Ali Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçak kazı yaptığı sırada dinamit lokumu patlatan Ç.'nin bundan dolayı göçük altında kaldığı iddia edilirken evli ve 2 çocuk babası olan Ali Ç.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ali Ç.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebi belirlenmek için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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