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Denetimli serbestlikle çıkan hırsızlardan büyük vurgun

Tutukluyken ‘denetimli serbestlik’le bırakılan hırsızlık çetesinin üyeleri, lüks yaşantıları polisin dikkatini çekince yakayı ele verdi.  

Denetimli serbestlikle çıkan hırsızlardan büyük vurgun

Tutukluyken ‘denetimli serbestlik’le bırakılan hırsızlık çetesinin üyeleri, lüks yaşantıları polisin dikkatini çekince yakayı ele verdi.  

11 Mart 2018 Pazar 09:04
Denetimli serbestlikle çıkan hırsızlardan büyük vurgun

Denetimli serbestlikle çıkan hırsızlardan büyük vurgun

Bartın’da, tutukluyken ‘denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesinin üyeleri, lüks yaşantıları polisin dikkatini çekince yakayı ele verdi. Operasyonda 18 evden 310 bin liralık eşya çalan 8 kişi gözaltına alındı

Bartın’da daha önce tutuklanan ve ‘denetimli serbestlik’ hükümlerinden faydalanarak serbest kalan bir grup hırsızlık sanığının lüks yaşamı polisin dikkatini çekti. Emniyeti Asayiş Şube ekipleri, polis merkezine giderek imza verme yükümlülüğü bulunan şüphelilerin oldukça lüks giyinmeye başladığını, sık sık eğlence mekânlarına gittiğini, lüks bir yaşam sürdüğünü tespit edince fiziki takibe başladı.

Edinilen bilgilere göre Gölbucağı Mahallesi’nde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen Samet A., Eski Konak Caddesi’ndeki otoparkta çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. Soruşturmada Samet A.’nın suç ortakları Onur C., Cengiz G. ve 5 kişi daha, savcılıktan alınan arama ve yakalama kararı kapsamında evlerinde gözaltına alındı.

310 BİN TL VURGUN

Şüphelinin evinde hırsızlıkta kullandıkları eldivenler, tornavida, kelebek bıçak, kurusıkı silah, mermi, kol saatleri, telefonlar ve bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheli Onur C., evde bulunan eşyaların bir kısmını hırsızlıktan elde ettiği paralarla satın aldığını, kalanının da çaldıkları eşyalar olduğunu itiraf etti. Samet A.’nın evinde yapılan aramalarda yüzünü kapatmak için kullandığı bere, tespihler, altın küpeler, altın kolye, altın bileklik, kol saati, 600 Yuan, 2 cep telefonu ile şarjörlü av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların 18 ayrı evi soydukları ve toplam 310 bin liralık eşya çaldıkları tespit edildi. 8 zanlı sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılacak. Bartın Emniyet yetkilileri, son bir yılda il bazında ayrıca 33 hırsızlık olayının aydınlatıldığını, yakalanan 17 kişiden 7’nin tutuklandığını, ele geçirilen ziynet ve diğer eşyaların değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu bildirdi.

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

“Denetimli serbestlik, cezanın sosyal hayat içinde infazının sağlanması anlamına gelir” diyen avukat Ramazan Dinç, uygulamayı şöyle anlattı: “Suç işleyen kimse sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik ile gözlemlenir. Bu aşamada kişiye belli yükümlülükler verilir. Belli günlerde imza atmak, belli günlerde sosyal denetim uzmanıyla görüşmek, belli günlerde konferans, toplantı gibi sosyal faaliyetlere katılmak bunlar arasında sayılabilir. Belli bölgeden ayrılmama veya elektronik cihazlarla denetim altında bulunma gibi değişik uygulama şekilleri de vardır. Yükümlülüklere uyulmaması durumunda, ceza eski şekliyle uygulanır.”

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