Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu kadın tutuklandı

CANİ ANNE 3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ

KOCAMI ÖLDÜRECEKTİM

"ÇOCUĞUMU SEVİYORDUM"

"ANNESİ ÖLDÜRDÜ"

"OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM SONRA"

İstanbul Eminönün'de 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen kadın ile sevgilisi tutuklandı. Akıllara durgunluk veren olaşın ardından cani ruhlu anne 3 kez ifade değiştirerek tutuklanmaktan kurtulmak istedi..Dün 40 günlük kız bebeğini Eminönü'nde denize atan Fatma K. ile sevgilisi Mustafa T. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandıEvlilik dışı dünyaya getirdiği 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen anne Fatma K., ile sevgilisi Mustafa T., nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliğince, 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla gözaltına alınan Fatma K., kızı Tuğçe'yi evinde kuru sıkı tabanca ile öldüremeyince denize attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan Fatma K., burada ifadesini değiştirerek bebeğini birlikte yaşadığı Mustafa T.'nin sinirlenerek duvara fırlattığı için öldüğünü, kendisinin öldürmediğini söyledi.Anne Fatma K., tutuklamaya sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ise yine ifadesini değiştirerek, bebeğini kendisini öldürdüğünü söyledi. Fatma K., hakimlik sorgusunda, "Kocamı öldürecektim. Çünkü oğlumu bana göstermiyordu. Beni sokağa attığı için sinirlenmiştim. Şimdiki eşiminden kuru sıkı tabanca aldım. Daha sonra bebeğime 3 el ateş ettim. Vücudunda kızarıklar oluştu. Eminönü iskelesinden deniz attım" diye olayı anlattı.Mustafa T. ise hakimlik sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben çocuğumu seviyordum. Yeni işe girmiştim. Ona iyi bakıyordum. Çocuğumu ben öldürmedim" dedi. Fatma K., ile birlikte yaşadığı Mustafa T., nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliğince, 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.Cezaevine götürülen Mustafa T., adliye çıkışında, polis aracına bindirildiği sırada "siz mi öldürdünüz" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey yok. O benim evladım. Annesi öldürdü" diye konuştu.Adliye girişinde bir muhabirin "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" diye yanıt verdi. Bu arada denize atılan 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar bebeğe ulaşamadı. Bunun üzerine çember genişletildi. Aramalar daha çok yüzeysel devam ediyor.