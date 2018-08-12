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Denizli'de cinnet geçiren adam, dehşet saçtı

Atık yağ toplayarak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Ali Arslan adlı vatandaş, komşularının iddiasına göre tefecilere borçlanınca bunalıma girdi. 13 yaşındaki kızı Esma Arslan, 45 yaşındaki eşi Sevgi Arslan'ı boğarak öldüren adam, kendini ipe asarak intihar etti.

Denizli'de cinnet geçiren adam, dehşet saçtı

Atık yağ toplayarak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Ali Arslan adlı vatandaş, komşularının iddiasına göre tefecilere borçlanınca bunalıma girdi. 13 yaşındaki kızı Esma Arslan, 45 yaşındaki eşi Sevgi Arslan'ı boğarak öldüren adam, kendini ipe asarak intihar etti.

12 Ağustos 2018 Pazar 03:04
Denizli'de cinnet geçiren adam, dehşet saçtı

Denizli'de cinnet geçiren adam, dehşet saçtı

Cinnet geçiren baba, önce 13 yaşındaki kızını boğarak öldürdü, ardından eşini katletti. Ali Arslan adlı adam daha sonra bir iple kendini asarak yaşamına son verdi. Korkunç olayı, eve geç gelen ailenin hayatta kalan oğlu İbrahim Aslan ortaya çıkardı.


Denizli'de atık yağ toplayarak geçimini sağlayan Ali Arslan, tefeciden borçlanarak girdiği bunalımdan çıkamadı. Eşiyle tartışan adam, eşini, kızını boğarak hunharca canına kıydı. Görenleri dehşete düşüren olay Merkezefendi'nin Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. 

TEFECİLERE BORÇLANMIŞ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bunalımda olan Ali Arslan (47), eşi Sevgi Arslan'ı (45) ve kızı Esma Arslan'ı (13) boğduktan sonra intihar etti.

Olay saat 20.00 sıralarında, Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Arslan ailesinin 18 yaşındaki oğlu İbrahim Arslan evlerine girdiğinde babasının boğazından tavana asılı, annesinin ve küçük kız kardeşinin de cansız bedenlerini buldu. Arslan'ın komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde üç kişinin de hayatlarını kaybettiğini belirledi. 

Polis evin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde atık yağ toplayıp satan Ali Arslan'ın evde eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirerek Sevgi Arslan'ı ve kızı Esma Arslan'ı boğduğu ardından da kendini asarak intihar ettiği belirlendi.

Ali Arslan'ın son aylarda maddi durumunun kötüye gittiği ve tefeciden borç aldığı ancak ödeyemediği için de sahibi olduğu evin icradan satıldığı öne sürüldü. 

Sevgi Arslan, Esma Arslan ve Ali Arslan'ın cesetleri polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cinnet getiren bir kişi 13 yaşındaki kızını ve eşini öldürüp intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
DenizliMerkezefendiCinnet
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