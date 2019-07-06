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Denizli'de taciz iddiası, tacizcinin evi ateşe verildi

Denizli'de küçük yaşta kız çocuğunu arabasında taciz ettiği iddiasıyla 1 kişi tutuklandı. Olayı duyan mahalle sakinleri, tacizde bulunduğu ileri sürülen kişinin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi

Denizli'de taciz iddiası, tacizcinin evi ateşe verildi

Denizli'de küçük yaşta kız çocuğunu arabasında taciz ettiği iddiasıyla 1 kişi tutuklandı. Olayı duyan mahalle sakinleri, tacizde bulunduğu ileri sürülen kişinin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 02:38
Denizli'de taciz iddiası, tacizcinin evi ateşe verildi

Denizli'de taciz iddiası, tacizcinin evi ateşe verildi

 

Denizli’de 47 yaşındaki şahsın 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Çocuğu taciz ettiği öne sürülen şahsı linç etmek isteyen mahalleli şahsın evini basıp eşyalarını dışarı çıkararak ateşe verirken, yangına söndürmeye gelen itfaiye araçlarını da taşladı. 

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, K.E., (47) isimli şahıs mahallesinde oturan 10 yaşında bir kız çocuğunu aracına bindirerek götürdüğü bir yerde taciz etti. Küçük kızın yaşananları ailesine anlatması üzerine aile üyeleri şahsa saldırdı. 

Olayı duyan mahalleli de şahsın evini basıp linç etmek istedi. K.E., isimli şahsı olay yerine gelen jandarma ekipleri öfkeli kalabalığın elinden aldı. 

Öfkesi dinmeyen mahalle sakinleri ise şahsın evini basıp eşyalarını dışarı çıkararak sokak ortasında ateşe verdi. Yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, öfkeli kalabalık itfaiyenin yangına söndürmesine izin vermeyerek itfaiye araçlarını taşlamaya başlayınca ekipler bir süre yangına müdahale edemedi. Daha sonra devreye giren jandarma ekipleri kalabalığı sakinleştirince ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Kalabalık ayrıca şahsın evini de taş yağmuruna tuttu.

OLYLAR GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri vatandaşların engellemesine rağmen yangını söndürdü. Jandarma ekipleri evin çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri aldı. Bölgeye çevik kuvvet polisi ve TOMA sevk edildi.

Olaylar 1 saatin sonunda kontrol altına alınırken mahallede yaşayanların bekleyişi gece yarısına kadar sürdü.  Olayların büyümemesi için bölgeye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı çok sayıda ekiple birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracıda (TOMA) sevk edildi. Yaklaşık 1 saatin sonunda olaylar kontrol altına alındı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki nöbeti sürüyor.
Öte yandan, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.E., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Son Güncelleme: 06.07.2019 02:49
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Son Dakika HaberTOMALinçTacizHonazDenizli
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