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Denizli Tavas'ta feci kaza; 5 kişi can verdi

Tavas yakınlarında içinde 6 kişinin bulunduğu araç su birikintisine uçtu. Araçta bulunan 6 kişiden 5'i boğularak can verdi..

Denizli Tavas'ta feci kaza; 5 kişi can verdi

Tavas yakınlarında içinde 6 kişinin bulunduğu araç su birikintisine uçtu. Araçta bulunan 6 kişiden 5'i boğularak can verdi..

25 Mart 2018 Pazar 07:15
Denizli Tavas'ta feci kaza; 5 kişi can verdi

Denizli Tavas'ta feci kaza; 5 kişi can verdi

Denizli Tavas'ta gece meydana gelen kazada 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Denizli'den Muğla'ya gitmekte olan içerisinde 6 kişinin bulunduğu, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 20 YF 082 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıabat Mahallesi'nde yol kenarında bulunan su birikintisine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve kendi imkanlarıyla su birikintisinden çıkan Muharrem Çineli'nin verdiği ifade doğrultusunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler daha sonra su birikintisine düşen aracı vinç yardımıyla çıkardı.

Edinilen ilk bilgilere göre ekipler, otomobilin içinde bulunan Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı.

Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çineli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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