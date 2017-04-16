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16 Nisan 2017 Pazar 04:08

Denizli Tavas'ta vahşi cinayet: Arkadaşının gözlerini oydu

Tavas'ta birlikte aynı evi paylaştığı arkadaşını vahşice katleden katil zanlısı, jandarma tarafından vurularak yakalandı.

Denizli Tavas'ta vahşi cinayet: Arkadaşının gözlerini oydu
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Denizli Tavas'ta vahşi cinayet: Arkadaşının gözlerini oydu

Denizli Tavas, son yılların en vahşi cinayetiyle sarsıldı. Ev arkadaşının dilini kesen, gözlerini oyan adam bir kadını bıçakla yaralarken yakalandı.
Tavas Haberleri
Denizli’nin Tavas ilçesi Karahisar Mahallesinde, bir yıldır beraber kaldığı arkadaşı Mustafa Gönen’le (52) tartışmasının ardından, Mehmet İ. Mustafa Gönen'in dilini ve dudağını kestikten sonra, gözleri oyup, bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, Mustafa Gönen’in ablası Fatma Z.’yi bıçakladığı sırada jandarma tarafından vurularak, yakalandı.

KARDEŞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay, saat 19.00 civarlarında Denizli’nin Tavas İlçesi Karahisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 civarlarından Mehmet İ. arkadaşıyla birlikte kaldığı eve geldi. Mehmet İ., kıskandığı ileri sürülen Mustafa Gönen ile tartıştıktan sonra, ‘seni öldüreceğim’ diye bağırdı. Ardından Mehmet İ., arkadaşını bıçakladı, bağırmasın diye Gönen’in önce dilini ve dudaklarını kesti. Bağrışmaları duyan Mustafa Gönen’in ablası Fatma Z. eve gelerek kardeşini kurtarmaya çalışırken yaralandı ardından Mehmet İ.’nin elinden kurtulmayı başaran abla Fatma Z., yaralı haliyle durumu jandarmaya bildirdi.

İçeri girip tekrar bıçaklamaya devam etti

Fatma Z.’yi elinden kaçıran katıl zanlısı, evin içine girdikten sonra kapı ve pencereleri kilitledi ve Mustafa Gönen’in gözleri oydu, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya devam etti. Durumu haber alan jandarma ekipleri, hemen olay yerine geldi. Jandarma ekipleri, pencerenin camını kırıp katil zanlısını etkisiz hale getirdi ve yaralı olarak gözaltına alındı.
Katilin elinden yaralı olarak kurtulmayı başaran Fatma Z., Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Etkisiz hale getirilen ve yaralı olarak gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet İ. ise, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Savcılığın incelemesinin ardından Mustafa Gönen’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruştur sürüyor.
Öte yandan evden ceset çıkarıldığı sırada, Gönen'in ismi öğrenilemeyen ablası sinir krizi geçirdi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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