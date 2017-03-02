Deprem olan bölgede okullar tatil
Adıyaman'da deprem olan bölgelerde okullar tatil edildi.Bölgede incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin deprem olan bölgede okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, Adıyaman merkez, Samsat ve Kahta’da okulların tatil edildiğini açıkladı
.Başta depremin yaşandığı Samsat olmak üzere depremden etkilenen Adıyaman merkez ve Kahta'da okulların tatil edildiğini söyleyen Vali Abdullah Erin, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bütün çocukları okul binalarından çıkarttık. Yarın da Samsat ilçemizde, Kahta'da ve Adıyaman il merkezinde herhangi bir risk taşıdığı için değil, Samsat dışındaki yerler için söylüyorum ama vatandaşlarımızın bu sarsıntıyı hissederek oluşabilecek psikolojik sıkıntılar nedeniyle yarın bu üç yerleşim yerinde çocuklarımız okula devam etmesinler. Biz de riskli eğitim kurumu varsa bununla ilgili önlem alalım diye değerlendirdik ve öyle bir karar aldık. Yani Adıyaman merkez ve bağlım köyler, Samsat ve ilçeye bağlı köyler ile Kahta ve bağlı köylerde eğitime ara vereceğiz. Dediğim gibi tamamen tedbir amaçlı. Bu okullarımızdaki teknik incelemeyi tamamlayana kadar. Pazartesi günü ise inşallah normal eğitime devam edeceğiz” şeklinde konuştu.