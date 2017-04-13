İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre; son bir haftada 412 kişi PKK/KCK’dan, 131 kişi ise IŞİD’den gözaltına alındı. Son bir hafta içerisindeki terör operasyonlarında gözaltına alınan 543 kişinin Emniyet’teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Dev operasyon
İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre; son bir haftada 412 kişi PKK/KCK’dan, 131 kişi ise IŞİD’den gözaltına alındı. Son bir hafta içerisindeki terör operasyonlarında gözaltına alınan 543 kişinin Emniyet’teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.