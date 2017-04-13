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13 Nisan 2017 Perşembe 10:12

Dev operasyon 

İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı.

Dev operasyon 
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Dev operasyon 
  İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen terör operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre; son bir haftada 412 kişi PKK/KCK’dan, 131 kişi ise IŞİD’den gözaltına alındı. Son bir hafta içerisindeki terör operasyonlarında gözaltına alınan 543 kişinin Emniyet’teki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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