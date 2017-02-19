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19 Şubat 2017 Pazar 23:37

Deve güreşi sonrası mangal dumanı kavgası, 1 ölü var

Aydın'da düzenlenen deve güreşi yarışları sonrasında iki grup arasında mangal dumanı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 1 kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı

Deve güreşi sonrası mangal dumanı kavgası, 1 ölü var
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Deve güreşi sonrası mangal dumanı kavgası, 1 ölü var



Aydın'da düzenlenen deve güreşi yarışları sonrasında iki grup arasında mangal dumanı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 1 kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşi sonrası çıkan kavgada 28 yaşındaki Bahri Onhan öldü, Emrah Buhran yaralandı.

Olay, Sümer Futbol Sahası yanındaki deve güreşi sahasında bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşini izleyen iki grup arasında mangal dumanı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine saldıran iki gruptan Bahri Ongan ve Emrah Buhran (32) bıçaklandı. Kavga araya girenler tarafından yatıştırılırken, yaralılar ambulanslarla ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan Bahri Ongan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Emrah Buhran'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ZANLILAR YAKALANDI

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, bu yıl 8'incisi düzenlenen deve güreşi sonrası çıkan kavgada hayatını kaybeden Bahri Onhan'ı (28) bıçakladığı belirlenen M.K. ve A.T. gözaltına alındı.
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