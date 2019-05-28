Devlet hastanesinin morgunu hurdacıya satmışlar

1.5 ton ağırlığındaki çelik morgun ortadan kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmada, ilginç detaylar ortaya çıktı. Kayıp morgun hastane personeli tarafından hurdacıya satıldığı belirlendi. Halen görevde olan hastane personelinin morg satışının talimatını ise hastane müdürü Ömer Y.'den aldıklarını söylediler. Akıllara durgunluk veren yolsuzluk olayın Bursa'nın İznik ilçesinde ortaya çıkarıldı. İlçe Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1.5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde, Ömer Y.'nin talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.

İznik'te 2015 yılında Üyecek mevkiinde bulunan eski devlet hastanesi, 2015 yılında İstanbul Kapı mevkiinde bulunan yeni binasına taşındı. İçindeki eşyalar ile birlikte yeni binaya taşınan İznik Devlet Hastanesi'nde 3 göz bölümden oluşan 1.5 tonluk çelik morg ortadan kayboldu.

İddiaya göre, Devlet Hastanesi'nde görevli bir temizlik işçisi, Başhekim Dilek Doğan Baş'a hastane morgunun gece kamyonete yüklenilerek götürüldüğünü söyledi.

Edinilen ilgil bilgilere göre, konuyla ilgili soruşturma başlatan başhekim, teknik servis görevlilerinin ifadesini aldı. Görevliler ifadelerinde, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Y.'nin kendilerine 'morgu sat' talimatı verdiğini ve bu talimat üzerine kendilerinin de morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.

Başhekim Uzm. Dr. Dilek Doğan Baş, Ömer Y. hakkında idari soruşturma başlatırken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü konuyu incelemeye aldı. İl Sağlık Müdürlüğü, 1 aylık soruşturma sonunda Ömer Y.'ye idari cezai işlem uygularken, Sağlık Bakanlığı'nın olayla ilgili kararı bekleniyor.