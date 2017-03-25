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25 Mart 2017 Cumartesi 08:56

Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm

Karadeniz'de görev yapan bir vali yardımcısının eşine uyguladığı şiddet haberi duyanlara 'Yok artık' dedirtiyor. Dayakçı validen boşanan talihsiz kadın adını değiştirmesine rağmen, baskıdan kurtulamadı.

Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm
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Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm

'Karı - Koca arasına girilmez' atasözünün arkasına sığınan erkeklerin, eşlerine uyguladığı şiddet durmak bilmiyor. Yıllardır hükümetlerin kadınları, erkek şiddetinden korumak için aldığı önlemlere rağmen, 'Yok artık' dedirten haberler geliyor. Üstelik habere adı karışanlar, devletin kanunlarının uygulanmasını gözetmesi gereken üst düzey bürokratlardan.
Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Karadeniz Bölgesi'nde bir ilin vali yardımcısı olarak görev yapan Ş.K.'nın eşi ve çocuklarına yönelik baskısı, şiddeti bir türlü önlenemedi. Vali Yardımcısı eski kocasının zulmünden kurtulmak için sürekli il değiştiren, kadın sığınma evine yerleşen talihsiz öğretmen, adını değiştirmesine rağmen izini bulan kocasının baskısına maruz kaldı.

BU NE ŞİDDET VALİ BEY!

Öğretmen B.K., şimdi bir Karadeniz kentinde vali yardımcısı olan kocasından şiddet gördüğü için devlete sığındı. Sığınma evine yerleştirilen B.K. ve çocuğu, eski kocanın baskısından kaçmak için 3 kent değiştirmek zorunda kaldı. İsimleri değiştirilen anne ve çocuğu devlet korumasında

Daha önce Kütahya, Çankırı, Mardin, Tunceli, Iğdır ve Artvin’de görev yapan, şimdi ise Karadeniz Bölgesi’ndeki bir kentte vali yardımcısı olan Ş.K.’nın öğretmen eşi B.K., 3 yıl önce kocasının kendisi ve çocuğuna şiddet uyguladığını belirterek aynı ildeki bir kadın sığınma evine yerleşti. Ardından eşinden boşanan B.K., çocuğu A.T.K. ile birlikte Sakarya’daki bir sığınma evine yerleştirildi.

ARAYA YETKİLİLER GİRDİ AMA FAYDA YOK

İddiaya göre vali yardımcısı, 2 yıl önce eski eşi ve çocuğunun izini burada da buldu. Ardından da çocuğunu almak için sığınma evindeki eski eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.
Gazetenin haberine göre durumu fark eden yetkililer araya girerek görüşmeleri engelledi, olay sonrası farklı bir şehre gönderilmeyi talep eden tarih öğretmeni B.K.’nın isteği de kabul edildi.

DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Vali Yardımcısı Ş.K.’nın psikolojik baskı uyguladığı eski eşi Berrin K. ve çocuğu A.T.K.’nın önce mahkeme kararıyla isimleri değiştirildi. B.K. ve çocuğu, daha sonra farklı bir kente gönderilerek devlet koruması altına alındı.
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Dayakçı Vali Yardımcısı
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