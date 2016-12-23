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23 Aralık 2016 Cuma 21:09

Didim'de PKK operasyonu, 8 kişi tutuklandı

Didim PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında HDP Aydın il eş başkanının da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Didim'de PKK operasyonu, 8 kişi tutuklandı
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Didim'de PKK operasyonu, 8 kişi tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında HDP Aydın il eş başkanının da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
Didim’de İlçe Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geçtiğimiz gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında aranan HDP Aydın İl Eş Başkanı T.A ise Kuşadası’nda gözaltına alınmış ve Didim’e getirilmişti.
Operasyonda gözaltına alınan V.Y, S.S. ve A.Z. Didim Emniyeti’ndeki ifadelerinin ardından serbest kalırken, HDP Aydın İl Eş Başkanı T.A ile A.Y., Y.T, A.P., D.U., K.S., Ö.F.Y. ve Y.E.E. ise PKK/KCK talimatları doğrultusunda "açlık grevi, oturma eylemi ve terör örgütü propagandası yaptıkları, eyleme katıldıkları ve internetten sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK’yı ve yapmış olduğu kanlı eylemleri övücü paylaşımlarda bulundukları" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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