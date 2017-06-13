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GÜVENLİK:
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13 Haziran 2017 Salı 13:12

Dilek Bozal cinayeti: Hastaneye bırakıp kaçtılar

Dilek Bozal cinayeti: Hastaneye bırakıp kaçtılar
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Dilek Bozal cinayeti: Hastaneye bırakıp kaçtılar

Bursa'da bacağındaki ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye getirdikleri kadının öldüğünü öğrenince kaçan iki şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sağ bacağından tabancayla yaralanan Dilek Bozal (26), kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından otomobille merkez Yıldırım ilçesindeki özel bir hastaneye getirildi. Bozal, hastanenin acil servisinde görevli doktorların müdahalesine rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadının öldüğünü öğrenen iki şüpheli ise geldikleri araçla hastaneden kaçtı.

KAYITLAR İNCELEMEYE ALINDI

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye gelen ekipler, aracın plakasını ve şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çevredeki güvenlik ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

HASTANEYE BÖYLE GETİRDİLER

Güvenlik birimleri kadının yaralı halde 1'i şoför 2 kişi tarafından otomobil ile hastaneye getirildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Otomobilin hastanenin önüne geldikten sürücünün dışarı çıkmadığı, yanında oturan eşofman giyen bir kişinin ise arka koltukta yaralı olan Dilek Bozal'ı kucağına alıp hastaneye getirmesi, sonra burada bir süre dolaştıktan sonra otomobile binerek uzaklaştıkları görüntülerini inceliyor. Görüntülerden Dilek Bozal'ı öldürdüğü tahmin edilen iki kişinin kimliği araştırılıyor.

Olayı öğrenen kadının yakınları da hastaneye geldi. Dilek Bozal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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