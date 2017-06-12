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12 Haziran 2017 Pazartesi 02:23

Dilenci'nin hesabından yarım milyar lira çıktı

Mübarek ramazan ayı dolayısıyla cami önlerini dolduran dilencilerden birinin üzerinden 30 bin TL para çıktı.

Dilenci'nin hesabından yarım milyar lira çıktı
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Dilenci'nin hesabından yarım milyar lira çıktı


Ramazan ayı ile birlikte cami önlerine akın eden dilencilerin sahip olduğu para, yakalayan zabıta ekipleri ile polisi bile hayrete düşürdü. Üzerinden 30 bin, banka hesabından ise 450 bil TL çıkan dilenciye 109 lira para cezası yazılarak serbest bırakıldı. Bursa’da bir caminin önünde dilenirken polisin şüphelenerek üzerini aradığı 56 yaşındaki Mehmet Cahit Özlatın’dan 30 bin lira nakit para çıktı. Öztalın’ın kontrol edilen banka hesaplarında ise 450 bin lira olduğu belirlendi.  Zabıta ekiplerine teslim edilen Mehmet Cahit Öztalın’ın paralarına el konulurken Kabahatler Kanununa göre dilencilik yapmak suçundan 109 lira para cezası yazılarak serbest bırakıldı.

ÜST ARAMASINDA SERVET ÇIKTI

Merkez Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan İl Müftülüğü'nün karşısındaki Şehreküstü Camii önünde dilencilik yapan bir kişiden şüphelenenler polis ve zabıta ekiplerini aradı. Bölgeye giden polis, dilenen 56 yaşındaki Mehmet Cahit Öztalın’ı Şehreküstü Zabıta Noktası’na götürdü. Burada yapılan üst aramasında Öztalın’dan altı ayrı poşet içinde bozuk paralar çıktı. Ceketinin ve pantolonunun iç bölümlerine özel cepler diktiren Mehmet Cahit Öztalın’ın üzerinde yapılan detaylı aramada 30 bin lira nakit para ile bir bankaya ayrı beş ayrı hesap cüzdanı çıktı. İncelemede banka hesaplarında toplam 450 bin Tl. olduğu belirlendi.

"HIRSIZLAR PARAMI ÇALAR DİYE KORKTUM"

Dilencilik yapmadığını ve banka hesabındaki paraların ise emekli maaşından kalan paralardan toplandığını öne süren Mehmet Cahit Öztalın'ın, "Üzerimdeki paraları ise evde hırsızlar çalar diye bırakmıyor üzerimde taşıyorum. Ben dilencilik yapmıyorum camiye dua etmek için geliyorum" dediği öğrenildi. Üzerindeki paralara Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla el konulan Mehmet Cahit Öztalın’a Kabahatler Kanunu'na göre “dilencilik yapmak” suçundan 109 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Öztalın'ın el konulan paraların kendisine verilmesi için hukuki mücadele başlatacağıın söylediği belirtildi.

 
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