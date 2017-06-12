Dilenci'nin hesabından yarım milyar lira çıktı

ÜST ARAMASINDA SERVET ÇIKTI



"HIRSIZLAR PARAMI ÇALAR DİYE KORKTUM"

Ramazan ayı ile birlikte cami önlerine akın eden dilencilerin sahip olduğu para, yakalayan zabıta ekipleri ile polisi bile hayrete düşürdü. Üzerinden 30 bin, banka hesabından ise 450 bil TL çıkan dilenciye 109 lira para cezası yazılarak serbest bırakıldı. Bursa’da bir caminin önünde dilenirken polisin şüphelenerek üzerini aradığı 56 yaşındaki’dan 30 bin lira nakit para çıktı. Öztalın’ın kontrol edilen banka hesaplarında ise 450 bin lira olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerine teslim edilen’ın paralarına el konulurken Kabahatler Kanununa göre dilencilik yapmak suçundan 109 lira para cezası yazılarak serbest bırakıldı.Merkez Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan İl Müftülüğü'nün karşısındaki Şehreküstü Camii önünde dilencilik yapan bir kişiden şüphelenenler polis ve zabıta ekiplerini aradı. Bölgeye giden polis, dilenen 56 yaşındaki Mehmet Cahit Öztalın’ı Şehreküstü Zabıta Noktası’na götürdü. Burada yapılan üst aramasında Öztalın’dan altı ayrı poşet içinde bozuk paralar çıktı. Ceketinin ve pantolonunun iç bölümlerine özel cepler diktiren Mehmet Cahit Öztalın’ın üzerinde yapılan detaylı aramada 30 bin lira nakit para ile bir bankaya ayrı beş ayrı hesap cüzdanı çıktı. İncelemede banka hesaplarında toplam 450 bin Tl. olduğu belirlendi.Dilencilik yapmadığını ve banka hesabındaki paraların ise emekli maaşından kalan paralardan toplandığını öne süren Mehmet Cahit Öztalın'ın, "Üzerimdeki paraları ise evde hırsızlar çalar diye bırakmıyor üzerimde taşıyorum. Ben dilencilik yapmıyorum camiye dua etmek için geliyorum" dediği öğrenildi. Üzerindeki paralara Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla el konulan Mehmet Cahit Öztalın’a Kabahatler Kanunu'na göre “dilencilik yapmak” suçundan 109 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.Öztalın'ın el konulan paraların kendisine verilmesi için hukuki mücadele başlatacağıın söylediği belirtildi.