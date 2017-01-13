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13 Ocak 2017 Cuma 13:03

Dilovası'nda fabrikada patlama, ölü ve yaralılar var

  Bugün ögle saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir haddahanede ,hurda demirlerin eritildiği kazanda bir patlama meydana geldi.

Dilovası'nda fabrikada patlama, ölü ve yaralılar var
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Dilovası'nda fabrikada patlama ölü ve yaralılar var
  Bugün ögle saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir haddahanede ,hurda demirlerin eritildiği kazanda bir patlama meydana geldi.Patlama sonrası fabrikadan yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil servis ekibi intikal etti.Fabrikada yangın tespit etmeyen İtfaiye ekipleri fabrikayı her ihtimale karşı kontrole aldı.112 Acil ekipleri ise patlamada yaralananlara müdahalede bulundu.İlk tespitlere göre patlamada 1 kişi hayatını kaybetti,15 kişi yaralandı.Yaralılar yakınlardaki hastanede tedaviye alındılar.
   Olay ile ilgili açıklamada bulunan Gebze Kaynakamı Mehmet Arslan "Kazada 1 işçi hayatını kaybetti,15 yaralımız var.Yaralıların sağlık durumları iyi.Olayla ilgili araştırmalar yetkili kişiler tarafından içeride devam etmektedir.İşyeri sahipleri ile görüştüm.Herhangi bir ihmal olup olmadığı araştırılacak" dedi.







 

 
 
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PatlamaHaddahaneFabrikaDilovası
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