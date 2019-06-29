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Dini nikah kıydığı kadının yeğeniyle evlendi

Bir oyun sitesinde tanıştığı kadınla dini nikah kıyarak evlendi. İki gün sonra aynı kadının yeğeniyle nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra ise hayatını kaybetti. 2 milyonluk miras cinayeti ortaya çıkardı.

Dini nikah kıydığı kadının yeğeniyle evlendi

Bir oyun sitesinde tanıştığı kadınla dini nikah kıyarak evlendi. İki gün sonra aynı kadının yeğeniyle nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra ise hayatını kaybetti. 2 milyonluk miras cinayeti ortaya çıkardı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:38
Dini nikah kıydığı kadının yeğeniyle evlendi

Dini nikah kıydığı kadının yeğeniyle evlendi

İnternette tanıştığı kadına dini nikay kıyan, sadece üç gün sonra ise yeğeniyle resmi nikahla evlenen adam, bu evlilikten 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ölüm olayını şüpheli bulunca ortaya ölümünden iki gün önce bıraktığı vasiyet çıktı.  İnternette oyun oynarken tanıştığı kadının yeğenine bırakılan mirasın ardından yüksek dozda ilaçla öldüğü kesinleşen Ahmet Yeşildağ cinayetinin ardından Derya D ve Sevilay S adlı kadınlar tutuklandı.

İşte o haberin detayları...

Bursa’da internette tanışıp imam nikahı kıydığı Sevilay S.’ye 2 milyon TL’yi aşan mal varlığını bıraktığına dair vasiyetname hazırlayıp 3 gün sonra da Sevilay S.’nin yeğeni Derya Y. ile nikah masasına oturan Ahmet Yeşildağ, nikahtan bir gün sonra yaşamını yitirdi. Yeşildağ’ın tedavi amacıyla aldığı ilaçta bulunan 'kodein adlı maddenin aşırı dozda verilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

EVLENMEK İÇİN MERSİN'DEN GELDİ

Olay, 24 Mayıs 2013 tarihinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. Mersin’de yaşayan Ahmet Yeşildağ (70), internette oyun oynarken tanıştığı Sevilay S. (60) ile arkadaş oldu. Çiftin arkadaşlığının ilerlemesinin ardından Yeşildağ, Bursa'ya gelerek Sevilay S. ile imam nikahı kıydı. Yeşildağ, 2 milyon TL’yi aşan mal varlığını Sevilay S.'ye miras bıraktığını yazan bir vasiyetname hazırladı.

Ahmet Yeşildağ, bu vasiyetnameden 3 gün sonra ise Sevilay S.’nin yeğeni Derya Y. (42) ile resmi nikah kıyarak evlendi. Ahmet Yeşildağ, nikahtan bir gün sonra evinde ölü bulundu. Yeşildağ'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla Sevilay S., Derya Y. ve annesi Beyhan Mızrakçı (65) gözaltına alınıp tutuklandı. Sevilay S.’nin kardeşi Cihan S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı. Dava sürecinde tutuklu 3 kadın serbest bırakılırken Cihan S. ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Sevilay S., Derya Y. ve Beyhan M.’nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nden gelen rapor okundu.

Raporda, Ahmet Yeşildağ’a tedavi amacıyla aldığı ilaçta bulunan 'kodein adlı maddenin aşırı dozda verilmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sanıkların avukatı, raporu kabul etmediklerini, ölümün kardiyolojik bir sebeple gerçekleşmiş olabileceğini söyleyerek yeniden Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, davayı ekim ayına erteledi.
 

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Son DakikaDini NikahMiras
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