Diyarbakır Çınar Emniyet müdürlüğüne roketli saldırı

Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken kısa süreli bir çatışma yaşandı.Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bugün saat 21.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin anındaateş açmaları üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırıda can kaybı olmazken ilçeye gönderilen takviye birliklerle başlatılan operasyon sürüyor.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.