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01 Ocak 2017 Pazar 21:31

Diyarbakır Çınar Emniyet müdürlüğüne roketli saldırı

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde Eminyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır Çınar Emniyet müdürlüğüne roketli saldırı
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Diyarbakır Çınar Emniyet müdürlüğüne roketli saldırı

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde Eminyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken kısa süreli bir çatışma yaşandı.

Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bugün saat 21.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin anındaateş açmaları üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırıda can kaybı olmazken ilçeye gönderilen takviye birliklerle başlatılan operasyon sürüyor.






 
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