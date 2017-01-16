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16 Ocak 2017 Pazartesi 16:36

Diyarbakır'da polise hain saldırı, 1 şehit var

Dicle Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında polis ekibine düzenlenen saldırıda 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı..

Diyarbakır'da polise hain saldırı, 1 şehit var
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Diyarbakır'da polise hain saldırı, 1 şehit var



Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, devriye gezen polis aracının geçişi sırasında saat 16.30'da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 1 polis memuru şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

 
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