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Diyarbakır'da sapık alarmı; Vatandaşlar yakaladı, polise teslim etti

Gündüz vakti, caddede yürüyen kadını taciz eden sapık, elindeki kalemle genz kadının gözünü oymaya kalkınca vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Adı açıklanmayan sapık vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.

Diyarbakır'da sapık alarmı; Vatandaşlar yakaladı, polise teslim etti

Gündüz vakti, caddede yürüyen kadını taciz eden sapık, elindeki kalemle genz kadının gözünü oymaya kalkınca vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Adı açıklanmayan sapık vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 08:42
Diyarbakır'da sapık alarmı; Vatandaşlar yakaladı, polise teslim etti

Diyarbakır'da sapık alarmı; Vatandaşlar yakaladı, polise teslim etti



Diyarbakır’da caddede yürüyen kadın arkasından gelen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine zanlı, bu kez akılalmaz bir şey daha yaptı. Zanlı elinde bulunan kalemi mağdurun gözüne batırmaya çalıştı. Kadının çığlıkları koşan vatandaşlar kaçan zanlıyı yakalayıp linç etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis zanlıyı vatandaşların elinden alıp polis merkezine götürdü...


Diyarbakır’da caddede yürüyen kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine zanlı elindeki kalemi mağdurun gözüne batırmaya çalıştı. Çevreden geçen vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, polise teslim edildi. 
Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde yaşanan olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Bir plazanın önünden geçen ismi öğrenilemeyen kadın, arkasından gelen bir şahsın sözlü tacizine maruz kaldı.

KADIN BAĞIRINCA KALEMLE SALDIRDI

Kadının duruma sessiz kalmayarak bağırıp tepki göstermesi sonrası zanlı elinde bulunan kalemi rastgele sallamaya başladı. Arbede sırasında şahıs, kalemi bir ara kadının gözüne batırmaya çalıştı. Kadın, zanlının kalemle saldırması sonucu gözünden yaralanırken, etraftaki vatandaşlar kaçan zanlıyı yakalayıp linç girişiminde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçlerince gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü. Yaralı kadının zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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