Diyarbakır emniyetinde rüşvet operasyonu; 29 gözaltı

Son günlerde emniyet içerisinde hızla artan rüşvet iddialarını masaya yatıran Diyarbakır polisi 3 ilde operasyon düzenledi. Aralarında 1 emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 29 polis memuru gözaltına alındı. Emniyet içindeki operasyonun genişletilebileceği iddia ediliyor.Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 1 emniyet müdür yardımcısı ve 1 amirinin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındıDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "", "" ve "" iddiasıyla rüşvet, irtikap, şantaj ve tehdit suçlarını işledikleri ileri sürülen 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Diyarbakır, Rize ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 1 emniyet müdür yardımcısı, 1 amir, polisler ve adliye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre, pperasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, saat görünümlü gizli kamera, gizli kamera olduğu değerlendirilen küçük kamera, çok sayıda kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örnekleri, adli sicil kaydı evrakları, farklı kişilere ait fotoğraflar ile birçok dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.