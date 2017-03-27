﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Mart 2017 Pazartesi 18:23

Diyarbakır emniyetinde rüşvet operasyonu; 29 gözaltı

Diyarbakır merkezli rüşvet operasyonunda aralarında 1 emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 29 polis memuru gözaltına alındı.

Diyarbakır emniyetinde rüşvet operasyonu; 29 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Diyarbakır emniyetinde rüşvet operasyonu; 29 gözaltı

Son günlerde emniyet içerisinde hızla artan rüşvet iddialarını masaya yatıran Diyarbakır polisi 3 ilde operasyon düzenledi. Aralarında 1 emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 29 polis memuru gözaltına alındı. Emniyet içindeki operasyonun genişletilebileceği iddia ediliyor.
Son Dakika Diyarbakır
Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 1 emniyet müdür yardımcısı ve 1 amirinin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "aranma durumu", "adli işlemleri" ve "kolluk birimlerinde meydana gelen olayları çözecekleri" iddiasıyla rüşvet, irtikap, şantaj ve tehdit suçlarını işledikleri ileri sürülen 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır, Rize ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 1 emniyet müdür yardımcısı, 1 amir, polisler ve adliye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre, pperasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, saat görünümlü gizli kamera, gizli kamera olduğu değerlendirilen küçük kamera, çok sayıda kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örnekleri, adli sicil kaydı evrakları, farklı kişilere ait fotoğraflar ile birçok dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika Diyarbakır
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat Erbaa'da köy minibüsü uçuruma yuvarlandı Tokat Erbaa'da köy minibüsü uçuruma yuvarlandı
Manisa Turgutlu'da alkollü sürücü dehşet saçtı, 11 yaralı var Manisa Turgutlu'da alkollü sürücü dehşet...
Erdemli'de feci kaza; 1 ölü 6 yaralı var Erdemli'de feci kaza; 1 ölü 6 yaralı var
3. Havalimanı inşaatında işçiler birbirine girdi; Çok sayıda yaralı var.. 3. Havalimanı inşaatında işçiler birbirine girdi;...
Kahve içmek için evine gittiği kadını bıçaklayarak kaçtı Kahve içmek için evine gittiği kadını bıçaklayarak...
Taksiciler Atatürk Havalimanı'nda yolcu kavgasına tutuştu Taksiciler Atatürk Havalimanı'nda yolcu kavgasına...
Yukarı Çık

Tokat Erbaa'da köy minibüsü uçuruma...
Tokat'ın Erbaa ilçesinde köy minibüsünün yaklaşık 250 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi...

Haberi Oku