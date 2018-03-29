Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
yer yer hafif yağışlı
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114808
ALTIN
168.942
DOLAR
3.9708
STERLİN
5.5846
EURO
4.8892
LeBron James Jordan'ı yakaladı
LeBron James Jordan'ı yakaladı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 27....
Trabzonspor'a başkan adayı oluyor
Trabzonspor'a başkan adayı oluyor
Anadolu Efes-Barselona Lassa
Anadolu Efes-Barselona Lassa
Fenerbahçe Doğuş-Khimki
Fenerbahçe Doğuş-Khimki

Diyarbakır Hazro'da hain saldırı; Yaralılar var

Nöbet değişimi sırasında ağır silahlarla saldırı düzenleyen bir grup teröristle çatışmanın çıktığı Hazro'ya çok sayıda ambulans gönderildi. Gelen ilk bilgilere göre 6 asker yaralandı.

Diyarbakır Hazro'da hain saldırı; Yaralılar var

Nöbet değişimi sırasında ağır silahlarla saldırı düzenleyen bir grup teröristle çatışmanın çıktığı Hazro'ya çok sayıda ambulans gönderildi. Gelen ilk bilgilere göre 6 asker yaralandı.

29 Mart 2018 Perşembe 14:59
Diyarbakır Hazro'da hain saldırı; Yaralılar var

Diyarbakır Hazro'da hain saldırı; Yaralılar var


Son dakika haberine göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde askerlerin görev değişimi sırasında teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde askerlerin görev değişimi sırasında teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı bölgesinden gelen ilk haberlere göre, açılan ilk ateş sırasında yaralanan askerler var. 

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Hazro ilçesine bağlı Koçbaba Köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırıda bulundu.

1'İ AĞIR 6 ASKER YARALANDI

Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı. Yaralılar Hazro ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.


Bölgede halen sıcak temasın devam ettiği bildiriliyor. Hazro ilçesinden çok sayıda ambulans çatışma bölgesine gönderildi.

Son Güncelleme: 29.03.2018 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kobra yılanı zehiri: İki tüp zehir 10 milyon lira 
Kobra yılanı zehiri: İki tüp zehir 10 milyon lira 
Kızının bindiğe taksiye satırla saldıran adam gözaltında 
Kızının bindiğe taksiye satırla saldıran adam gözaltında 
Kredi Pro dolandırıcılığı; Sahtekar çifti lüks hayat yakalattı
Kredi Pro dolandırıcılığı; Sahtekar çifti lüks hayat yakalattı
Samsun'da tramvay sapığı yakalandı: Gizlice fotoğraf çekmiş
Samsun'da tramvay sapığı yakalandı: Gizlice fotoğraf çekmiş
Yasak aşk dedikodusu; Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı
Yasak aşk dedikodusu; Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı
Zeytinburnu Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde yangın
Zeytinburnu Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde yangın
Erzincan Tunceli yolunda çatışma; 8 terörist öldürüldü
Erzincan Tunceli yolunda çatışma; 8 terörist öldürüldü
Afrin’den acı haber! İki askerimiz şehit
Afrin’den acı haber! İki askerimiz şehit

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim