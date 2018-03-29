Diyarbakır Hazro'da hain saldırı; Yaralılar var



Son dakika haberine göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde askerlerin görev değişimi sırasında teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde askerlerin görev değişimi sırasında teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı bölgesinden gelen ilk haberlere göre, açılan ilk ateş sırasında yaralanan askerler var.

1'İ AĞIR 6 ASKER YARALANDI

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Hazro ilçesine bağlı Koçbaba Köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırıda bulundu.

Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı. Yaralılar Hazro ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.



Bölgede halen sıcak temasın devam ettiği bildiriliyor. Hazro ilçesinden çok sayıda ambulans çatışma bölgesine gönderildi.