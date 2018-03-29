Diyarbakır Hazro'da hain saldırı; Yaralılar var
Son dakika haberine göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde askerlerin görev değişimi sırasında teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde askerlerin görev değişimi sırasında teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı bölgesinden gelen ilk haberlere göre, açılan ilk ateş sırasında yaralanan askerler var.
1'İ AĞIR 6 ASKER YARALANDI
Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı. Yaralılar Hazro ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Bölgede halen sıcak temasın devam ettiği bildiriliyor. Hazro ilçesinden çok sayıda ambulans çatışma bölgesine gönderildi.