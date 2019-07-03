Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99688
ALTIN
258.786
DOLAR
5.6406
STERLİN
7.0940
EURO
6.3663

Diyarbakır Lice'de PKK tarlalarına operasyon 

Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu gelirine Lice'de ağır darbe. Esrar üretiminde kullanılan 5.5 milyon hint keneviri ile örgüte ait 15 mağara imha edildi. 

Diyarbakır Lice'de PKK tarlalarına operasyon 

Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu gelirine Lice'de ağır darbe. Esrar üretiminde kullanılan 5.5 milyon hint keneviri ile örgüte ait 15 mağara imha edildi. 

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:59
Diyarbakır Lice'de PKK tarlalarına operasyon 

Diyarbakır Lice'de PKK tarlalarına operasyon 


PKK'nın uyuşturucu tarlalarına son yılların en büyük operasyonu düzenlendi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı 15 mağara tahrip edildi. Diyarbakır Valiliği, son yıllarda ele geçirilen en büyük miktarda uyuşturucu olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatlar ile diğer malzemelerin bulunması, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu maddeler ile bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin güney ve güneydoğusu arasında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldığı bildirildi. 

KOMANDO TİMLERİ BASTI

Açıklamada, 30 Haziran'da saat 21.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timi ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan, toplam 65 timin görev yaptığı, 2 Skorsky ve 2 Atak helikopteri ile İHA'ların da destek verdiği, "Bayrak-128 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut-02 Operasyonu"nun dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı ifade edilerek, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilen kaya bloklarının altında yer alan 15 doğal mağaranın kullanılamaz hale getirildiği, söz konusu mağaralarda bulunan çok sayıda yaşam ve giyim malzemesinin imha edildiği belirtildi. 

Arazide yapılan aramada çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 63 kilogram esrar, 72 ayrı noktada toplam 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri ile sulama amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 25 bin metre su hortumu, su borusu ve su motorunun ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Lice ilçesinde ele geçirilen Hint keneviri, 26 Haziran 2019'da ele geçirilen rekor sayıdaki kenevir miktarını da geçerek son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda bulunan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur." 

Açıklamada, operasyon bölgesindeki adli aramada 452 kişi ve 96 aracın kontrol edildiği, 4 kişinin Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakıldığı da ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
PKKHint KeneviriLiceDiyarbakırOperasyonEsrar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'yı karıştıran kaftan | Emniyet müdür yardımcısı gözaltına alındı 
Bursa'yı karıştıran kaftan | Emniyet müdür yardımcısı gözaltına alındı 
Esmanur'u bulmak için polis seferber oldu
Esmanur'u bulmak için polis seferber oldu
Ev sahibine depozito dayağı
Ev sahibine depozito dayağı
Bozcaada'da kanlı gece; Ramazan Öksüz'ü 11 kişi döve döve öldürmüş
Bozcaada'da kanlı gece; Ramazan Öksüz'ü 11 kişi döve döve öldürmüş
Küçükçekmece'de taciz iddiası; Suriyeli iş yerlerine saldırı
Küçükçekmece'de taciz iddiası; Suriyeli iş yerlerine saldırı
Bar işletmecileri maganda çıktı, mekanlarını yaktı
Bar işletmecileri maganda çıktı, mekanlarını yaktı
Dini nikah kıydığı kadının yeğeniyle evlendi
Dini nikah kıydığı kadının yeğeniyle evlendi
Akrabalarının tamamını 3 milyon lira dolandırıp kaçtı
Akrabalarının tamamını 3 milyon lira dolandırıp kaçtı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort