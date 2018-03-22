Dizi oyuncusu Adnan Koç uyuşturucudan tutuklandı



Sinema ve TV dünyası yeni bir uyuşturucu operasyonuyla çalkalanıyor. Adını Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Behram Paşa rolüyle duyuran Adnan Koç, bir torbacının fiziki takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınmak istedi. Koç, polise direnince çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyete ve sanat dünyasına uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen torbacı Sinan Bozburun'u takibe aldı. Torbacının İçerenköy'deki bir kafenin müşterilerine uyuşturucu satmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine fiziki takip yapıldı. Torbacıdan aldığı 5 fişek kokaini kardeşleri ve 1 arkadaşına götüren oyuncugözaltına alındı. Koç'un polise mukavemet etmesi nedeniyle zor kullanıldı. Operasyonda Adnan Koç'un yine oyunculuk yapan kardeşiveile arkadaşıgözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Behram Paşa'sı Koç'u, 3 kardeşi, M.P. adlı bir kişiyi ve ünlülere uyuşturucu temin eden 'torbacı' Sinan B.'yi gözaltına almıştı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Adnan Koç ve 2 kardeşi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

