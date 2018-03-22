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Dizi oyuncusu Adnan Koç uyuşturucudan tutuklandı

Muhteşem Yüzyıl Dizisi'nin Behram Paşası Adnan Koç, narkotik timleri tarafından takip edilen torbacının uyuşturucu teslimi sırasında gözaltına alınmıştı. Behram Koç ve üz kardeşi mahkemece tutuklandı.

Dizi oyuncusu Adnan Koç uyuşturucudan tutuklandı

Muhteşem Yüzyıl Dizisi'nin Behram Paşası Adnan Koç, narkotik timleri tarafından takip edilen torbacının uyuşturucu teslimi sırasında gözaltına alınmıştı. Behram Koç ve üz kardeşi mahkemece tutuklandı.

22 Mart 2018 Perşembe 21:07
Dizi oyuncusu Adnan Koç uyuşturucudan tutuklandı

Dizi oyuncusu Adnan Koç uyuşturucudan tutuklandı


Sinema ve TV dünyası yeni bir uyuşturucu operasyonuyla çalkalanıyor. Adını Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Behram Paşa rolüyle duyuran Adnan Koç, bir torbacının fiziki takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınmak istedi. Koç, polise direnince çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyete ve sanat dünyasına uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen torbacı Sinan Bozburun'u takibe aldı. Torbacının İçerenköy'deki bir kafenin müşterilerine uyuşturucu satmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine fiziki takip yapıldı. Torbacıdan aldığı 5 fişek kokaini kardeşleri ve 1 arkadaşına götüren oyuncu Adnan Koç gözaltına alındı. Koç'un polise mukavemet etmesi nedeniyle zor kullanıldı. Operasyonda Adnan Koç'un yine oyunculuk yapan kardeşi Mehmet Hayri Koc, Ahmet Koç, ve Şeyhmuz Koç ile arkadaşı Mehmet Pınarbaşı gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Behram Paşa'sı Koç'u, 3 kardeşi, M.P. adlı bir kişiyi ve ünlülere uyuşturucu temin eden 'torbacı' Sinan B.'yi gözaltına almıştı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Adnan Koç ve 2 kardeşi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Adnan KoçBehram Paşa
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