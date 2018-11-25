Doktor, doktora saldırdı: Tedavi şekli yüzünden kavga



Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S.'nin, bir hastanın ameliyatı konusunda tartıştığı aynı hastanedeki Üroloji Uzmanı Dr. Hacı Bekir Genişer'i darp ettiği öne sürüldü. Yüzünde morluklar oluşan ve 7 gün iş göremez raporu alan Dr. Genişer, meslektaşından şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün Bafra ilçesinde özel bir hastanede meydana geldi. Üroloji Uzman Dr. Hacı Bekir Genişer, idrar yollarında rahatsızlığı bulunan bir hastayı ameliyat etti. Dr. Genişer, sağlığına kavuşan hastayı taburcu etmeden, hastaya daha önce bakan aynı hastanede görevli Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S.'ye danıştı. Dr. S., hastanın ameliyatının gereksiz olduğunu, tedavi yöntemleri uygulanabileceğini belirterek Dr. Hacı Bekir Genişer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yakup S., iddiaya göre yumrukla Genişer'e saldırdı. Hastane görevlileri müdahale ederek, kavga eden iki doktoru ayırdı.

7 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Aldığı yumruk darbeleri sonucu yüzünde morluklar oluşan Dr. Hacı Bekir Genişer, 7 gün iş göremez raporu aldı. Genişer, savcılığa başvurarak meslektaşı Yakup S. hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Dr. Hacı Bekir Genişer, meslektaşının kendisine haksız ithamda bulunarak saldırdığını öne sürerek, "Beni yumruklamaya başladı. Odaya giren görevliler beni kurtardı. Kendisinden şikayetçi ve davacıyım. Ben hastayla ilgili yapılması gerekeni yaptım" dedi.