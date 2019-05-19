Doktor koca, avukat eşini evinin önünde öldürdü

Diyarbakır son dakika, Katıldıkları bir etkinlikten eve dönüş sırasında araçta başlayan tartışma, evlerinin önünde katliama döndü. Avukat Müzeyyen Boylu Issı, doktor eşi Mesut Issı tarafından Diyarbakır'daki evlerinin önünde hunharca katledildi. Karısına 14 kurşun sıkarak öldüren katil koca yakalanarak gözaltına alındı.



Diyarbakır’da doktor olan adam, yol ortasında tartıştığı avukat olan eşine kurşun yağdırdı. Bir şarjör kurşunun hedefi olan talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Diyarbakır’da doktor Mesut Issı, avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı’yı yol ortasında çocuklarının gözünün önünde öldürdü. Korkun olay bugün merkez Kayapınar İlçesi Diclekent Semtinde yaşandı.

KREŞTEKİ ETKİNLİĞE KATILMIŞLARDI

Kreşte eğitim gören çocuklarının etkinliğine katılan Müzeyyen Boylu Issı, doktor eşi Mesut Issı ile kreş çıkışı bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Görgü tanıkları, araçlarına binen çiftin kreşin önünden ayrıldığını otomobilin bir süre sonra durduğunu, Müzeyyen Issı'nın araçtan indiğini söyledi.

HER ŞEY ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE YAŞANDI

Otomobilini park eden Mesut Issı’ın kaldırımda yürüyen eşi Müzeyyen Issı’ya otomobilde bekleyen çocuklarının gözü önünde 14 el ateş ettiğini iddia etti. Müzeyyen Boylu Issı'nın cansız bedeni olay yerindeyken, Issı'nın cep telefonunun uzun süre çaldığı görüldü.

Müzeyyen Boylu Issı olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine giden polis kısa sürede aile hekimi Mesut Issı'yı yakaladı.

Avukat Issı’nın cansız bedeni otopsi için Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.