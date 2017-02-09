Şişli'de, Hagop Demirci'yi domuzbağı yöntemiyle bağlayarak ölümüne neden olan 3 Ermenistan vatadandaşı, 3 er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 Ermenistan vatandaşı kadın ise beraat etti.

Domuz Bağı cinayetinde 3 Ermeni'ye müebbet

ÖLDÜRME AMAÇLARI YOKMUŞ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklarve'nın, "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdiŞişli'de, hırsızlık amacıyla girdikleri evin sahibi Hagop Demirci'yi domuzbağı yöntemiyle bağlayarak ölümüne neden olan 3 Ermenistan vatadandaşı, 3 er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 Ermenistan vatandaşı kadın ise beraat etti.Şişli'deki evlerine giren hırsızlar tarafından'nin domuz bağı yöntemi ile bağlanarak öldürülmesine, eşi'nin de yaralanmasına ilişkin davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Aile 6 tutuksuz sanık katıldı. 3 tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı.Duruşmada söz alan Demirci ailesinin avukatı Mehmet Oral, tutuklu sanıkların kasten öldürme suçundan, diğer tutuksuz sanıkların da yardım etme suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Daha sonra son sözleri sorulan tutuklu sanıklar, amaçlarının sadece hırsızlık yapmak olduğunu belirterek, Hagop Demirci'yi öldürmek amacıyla bağlamadıklarını savundu.