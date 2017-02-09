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09 Şubat 2017 Perşembe 09:09

Domuz Bağı cinayetinde 3 Ermeni'ye müebbet

Şişli'de, Hagop Demirci'yi domuzbağı yöntemiyle bağlayarak ölümüne neden olan 3 Ermenistan vatadandaşı, 3 er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 Ermenistan vatandaşı kadın ise beraat etti.

Domuz Bağı cinayetinde 3 Ermeni'ye müebbet
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Domuz Bağı cinayetinde 3 Ermeni'ye müebbet

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan'nın, "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi


Şişli'de, hırsızlık amacıyla girdikleri evin sahibi Hagop Demirci'yi domuzbağı yöntemiyle bağlayarak ölümüne neden olan 3 Ermenistan vatadandaşı, 3 er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 Ermenistan vatandaşı kadın ise beraat etti.

Şişli'deki evlerine giren hırsızlar tarafından Hagop Demirci'nin domuz bağı yöntemi ile bağlanarak öldürülmesine, eşi Seta Ayda Demirci'nin de yaralanmasına ilişkin davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Artur Ayvazyan, Aram Hovhannisyan ve Serge Mikaelyan ile 6 tutuksuz sanık katıldı. 3 tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı.

ÖLDÜRME AMAÇLARI YOKMUŞ

Duruşmada söz alan Demirci ailesinin avukatı Mehmet Oral, tutuklu sanıkların kasten öldürme suçundan, diğer tutuksuz sanıkların da yardım etme suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Daha sonra son sözleri sorulan tutuklu sanıklar, amaçlarının sadece hırsızlık yapmak olduğunu belirterek, Hagop Demirci'yi öldürmek amacıyla bağlamadıklarını savundu.


 
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