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02 Nisan 2017 Pazar 19:51

Dönercide kavga çıktı,yaralılar var

 Van'da bir dönerci dükkanında çıkan kavgada yaralananlar oldu

Dönercide kavga çıktı,yaralılar var
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Dönercide kavga çıktı,yaralılar var
   Van'da bir dönerci dükkanında çıkan kavgada yaralananlar oldu.Silah ve döner bıçağı kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay saat 17.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silah ve bıçakla 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.
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VanDönerci Kavga
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