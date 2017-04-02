Van'da bir dönerci dükkanında çıkan kavgada yaralananlar oldu.Silah ve döner bıçağı kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay saat 17.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silah ve bıçakla 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.
Dönercide kavga çıktı,yaralılar var
Van'da bir dönerci dükkanında çıkan kavgada yaralananlar oldu
Van'da bir dönerci dükkanında çıkan kavgada yaralananlar oldu.Silah ve döner bıçağı kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay saat 17.30 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silah ve bıçakla 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.