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Döviz bürosu soyguncuları rekor kırdı: 1 dakikada soyup kaçtılar

Şişli'de dün soyulan döviz bürosunu basan 4 kişinin 1 dakikalık süre içerisinde 400 TL değerindeki dövizi ellerindeki torbalara koyarak kaçtığı ortaya çıktı. 

Döviz bürosu soyguncuları rekor kırdı: 1 dakikada soyup kaçtılar

Şişli'de dün soyulan döviz bürosunu basan 4 kişinin 1 dakikalık süre içerisinde 400 TL değerindeki dövizi ellerindeki torbalara koyarak kaçtığı ortaya çıktı. 

16 Eylül 2018 Pazar 13:20
Döviz bürosu soyguncuları rekor kırdı: 1 dakikada soyup kaçtılar


Döviz bürosu soyguncuları rekor kırdı: 1 dakikada soyup kaçtılar



İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi üstünde bulunan bir bürosu dün akşam saatlerinde, silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyulmasına ilişkin görünler ortaya çıktı.. 1 dakika süren soygun sırasında silahlı maskeli kişiler ellerinde silahlarla havaya ateş açarak vatandaşlara gözdağı verdi. Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz alan soyguncular, kendilerini bekleyen otomobille ters istikametten kaçarak izlerini kaybettirdi. Film gibi soygunda, soyguncuların döviz bürosundan çıkıp otomobile binişleri kameraya yansıdı.


İstanbul'un Şişli ilçesinde, Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan ve dün saat 17.10 sıralarında soyulan döviz bürosu soygunu ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Döviz bürosunun güvenlik kameralarına yansıyan ve 1 dakika içinde 400 bin lira değerinde döviz ve altının alınmasıyla son bulan soygun, beyaz bir aracın döviz bürosunun önüne gelmesiyle başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın durmasıyla birlikte yüzleri maskeli ve eli silahlı 4 kişi hızlıca araçtan indi. Araçtan inen eli silahlı 4 soyguncu havaya ateş açtı.


1 DAKİKADA ÇEKMECELERİ BOŞALTARAK KAÇTILAR

Maskeli 4 soyguncudan ikisi döviz bürosunun giriş kapısında beklerken diğer iki soyguncu ise içeri girdi. Bu sırada hem caddenin üzerinde hem de döviz bürosunun içindeki insanlar kaçışmaya başladı. İçeri giren iki soyguncu ise bankonun üzerinden atlayıp döviz alım satım işlemi yapan çalışanların olduğu bölüme geçti.

REFÜJÜ AŞIP TERS YÖNE GİRDİLER

Çalışanlar sağa sola kaçışırken iki soyguncu soğukkanlı bir biçimde çekmecelerdeki döviz ve altını getirdikleri çantaların içine koymaya başladı. Bir dakika süren soygunun ardından dışarı çıkarak geldikleri beyaz otomobile binen soyguncular, refüjü aşarak karşı yola girdi. Burada bir süre ters yönde ilerleyen soyguncular izlerini kaybettirdi. Polis, soyguncuların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Döviz Bürosu Soygun
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