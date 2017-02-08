Dronelu uyuşturucu çetesi: Polis o çeteyi çökertti

DRONE'LU ÖNLEM

PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYON LİRA

İstanbul polisi, son yılların en önemli uyuşturucu operasyonlarından birini Bahçelievler'de yaptı. Kokain ve eroin satışı yapan çetenin, polis baskınından kurtulmak için teknolojinin son nimetlerinden de faydalandığı belirlendi.Çete üyelerinin, uyuşturucu sevkiyatı ve satışı yaparken olası polis baskınlarına karşın nöbetleşe olarak sitenin üzerinde 'Drone' uçurdukları ve olası polis operasyonlarına karşın havadan görüntü ile fotoğraf çektikleri belirlendi. Uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaparken 'Drone' kullanarak korunmaya çalışan çete üyelerinin adreslerinde ele geçirilen tekne şamandırasına da uyuşturucu madde sakladıkları ve sevkiyatı bu şamandıra ile yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken. çete üyelerinin polis şapkasını da kendilerine polis süsü vermek ve polisin operasyonları ile sevkiyat esnasında polisin çevirmelerinden korunmak için kullandıkları ifade edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Polisi, polisin kendilerine yönelik operasyon yapma ihtimaline karşın, operasyon öncesi kaçabilmek için 'Drone' aracı kullanan ve havadan görüntü ile fotoğraf çeken organize bir uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenledi. Narkotik Polisi, Bahçelievler'de lüks bir siteye baskın yaptı.Lüks site içerisindeki daire ve otoparktaki araçlarda yapılan aramalarda; piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 40 kilogram uyuşturucu madde (11 kilo 217 gram Kokain, 28 kilo 870 gram Skunk) ele geçirildi. C.D. (30), D.K. (30) ve A.C.T. (28) isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir adet drone, iki sahte plaka, bir adet trafik polisi şapkası, 11 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, üç hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ve uyuşturucu maddelerin yurt dışından getirilirken kullanıldığı değerlendirilen bir adet şamandıra ele geçirildi.