Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93486
ALTIN
248.462
DOLAR
5.8210
STERLİN
7.4251
EURO
6.5767

Düğün konvoyu bahanesiyle TEM'i trafiğe kapattılar

Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda, düğün konvoyu yapan araçlar drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüler.

Düğün konvoyu bahanesiyle TEM'i trafiğe kapattılar

Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda, düğün konvoyu yapan araçlar drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüler.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:05
Düğün konvoyu bahanesiyle TEM'i trafiğe kapattılar

Düğün konvoyu bahanesiyle TEM'i trafiğe kapattılar


Düğün bahanesiyle oluşturulan konvoyda, maganda terörü trafiği alt üst etti. İstanbul Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, magandalar yolu trafiğe kapatarak dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan yayınladı. 

İstanbul TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda dün öğle saatlerinde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup, salona gitmek için yola çıktı. Konvoy halinde ilerleyen grup, bir süre sonra Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde TEM Otoyoluna saptı. Grup ilerlediği esnada içlerinden biri lüks otomobiliyle bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Trafiği kesmesinin ardından maganda dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Kentte adeta terör estiren magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin adeta altını üstüne getiren magandaların yakalanması için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta makas atarak 4 kişiyi öldüren magandalar yakalandı
Beşiktaş'ta makas atarak 4 kişiyi öldüren magandalar yakalandı
Makasçı magandanın alçaklığına babası da ortak olmuş
Makasçı magandanın alçaklığına babası da ortak olmuş
Makas terörü gece yarısı Beşiktaş'ta 4 can aldı
Makas terörü gece yarısı Beşiktaş'ta 4 can aldı
Vapurda tabancalı maganda dehşeti
Vapurda tabancalı maganda dehşeti
Motosikletli maganda, kız arkadaşının hayatını hiçe saydı
Motosikletli maganda, kız arkadaşının hayatını hiçe saydı
Tek teker üstünde gitmenin cezası 235 TL
Tek teker üstünde gitmenin cezası 235 TL
Şehir magandası, kız arkadaşını arabadan attı kaçtı
Şehir magandası, kız arkadaşını arabadan attı kaçtı
Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet
Sevgilisini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren maganda müebbet
Anahtar Kelimeler:
TEM OtoyoluNurtepeMagandaDüğün KonvoyuKağıthane İmrahor Caddesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mudanya sahilinde Suriyeli'lerin çadır işgali sona erdi
Mudanya sahilinde Suriyeli'lerin çadır işgali sona erdi
Emniyet müdürüne uyuşturucudan gözaltı
Emniyet müdürüne uyuşturucudan gözaltı
Vilayet parkında kız çocuklarını taciz eden sapığa linç girişimi
Vilayet parkında kız çocuklarını taciz eden sapığa linç girişimi
Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü
Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü
Silahla vurduğu eşini hastanede öldürmek isterken yakalandı
Silahla vurduğu eşini hastanede öldürmek isterken yakalandı
Eskort sitesinden gelen kadın erkek çıktı, sokak ortasında dayak attı
Eskort sitesinden gelen kadın erkek çıktı, sokak ortasında dayak attı
Babasını kurtarmak için yardım istedi, canından oldu
Babasını kurtarmak için yardım istedi, canından oldu
Karısını öldürmeden önce masaj yaptıran adam 
Karısını öldürmeden önce masaj yaptıran adam 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort