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Dünyanın en sakin ülkesiydi; İsveç karıştı

Terör, gasp, kundaklama gibi olayların neredeyse hiç görülmediği dünyanın en huzurlu ülkeleri arasında gösterilen İsveç'te gece ortaya çıkan siyah giyimli kişiler 80 aracı ateşe verdi,

Dünyanın en sakin ülkesiydi; İsveç karıştı

Terör, gasp, kundaklama gibi olayların neredeyse hiç görülmediği dünyanın en huzurlu ülkeleri arasında gösterilen İsveç'te gece ortaya çıkan siyah giyimli kişiler 80 aracı ateşe verdi,

14 Ağustos 2018 Salı 09:09
Dünyanın en sakin ülkesiydi; İsveç karıştı

Dünyanın en sakin ülkesiydi; İsveç karıştı


Dünyanın en sakin en huzurlu ülkeleri arasında gösterilen İsveç'te gece yarısı 4 ayrı yerde 80 kadar araç ateşe verildi.

İsveç'in Göteborg kentinin 4 belediyesi Hjallbo, Trollhattan, Kronogarden, ve Ale'de 80 araba yakıldığı bildirildi. Saldırganların siyah giyimli kişiler olduğu iddia ediliyor.

Şahısların arabaları yakma eylemine, İsveç yerel saati ile 22.00 sularında başladıkları açıklandı. Bir yangının yakınında bulunan yaşlı görgü tanığı şunları söyledi "Üç dört siyah giyimli adam gördüm. İçlerinden biri ateşli molotof kokteylini arabalara doğru attı. Sonra yüksek sesle bir patlama duyuldu" dedi.


Edinilen bilgilere göre olayla ilgili açıklamalarda bulunan Göteborg Kurtarma Servisi, Alarm ve Yönetim Operatörü Dan Lindqvist "Arabalar 5 ayrı bölgede yakıldı. Binek otomobilleri, bir karavan ve küçük bir kamyon tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayların çıktığı bölgelerde yangınlar söndürüldü. Yaralanan olup olmadığı hakkında bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

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