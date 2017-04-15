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15 Nisan 2017 Cumartesi 09:17

Dur ihtarına uymayan otomobile operasyon: 2 kişi can verdi

Referandum öncesi terörist saldırı istihbaratı alan polis, hassas bölgelerde diken üstünde. Sultangazi'de dur ihtarına uymayan otomobil, ateş açılarak engellendi. 2 kiyi öldü, 2 kişi yaralandı

Dur ihtarına uymayan otomobile operasyon: 2 kişi can verdi
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Dur ihtarına uymayan otomobile operasyon: 2 kişi can verdi


Dur ihtarına uymadılar; Terör saldırısı istihbaratı üzerine günlerdir diken üstünde duran polis ekipleri, İstanbul Sultangazi'de şüpheli araca dur ihtarında bulundu. Şüpheli araç tüm uyarılara rağmen durmadı, ateş açılarak durdurulan otomobilde bulunan 4 kişiden ikisi hayatını kaybetti.

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ateş açılarak durduruldu. Araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Gazi Mahallesi Baraj Yolu'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre polis, Demirhan Erkol'un kullandığı içinde 5 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek 'dur' ikazında bulundu.

Ancak araç durmayarak kaçmaya başladı, polisler de otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında ekipler, Mimar Sinan Kent Ormanı önünde aracı ateş açarak durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki Oğuzhan Erkul, Barış Kerem ağır şekilde yaralanırken, Ramazan Altürk ve Demirhan Erkol'da yaralandı. Birkan Yüksel ise polis tarafından gözaltına alındı.


POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla ağır yaralanan Altürk ve Erkol Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ramazan Altürk İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Demirhan Erkol ise önce özel bir hastaneye götürüldü. Erkol burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı. Bu sırada özel harekat polislerinin çevrede önlem aldığı görüldü.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Altürk ve Erkol'un hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay sonrası hastaneye gelen Altürk ve Erkol'un yakınları sinir krizleri geçidi.


 
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